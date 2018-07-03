Düzkaya, Friday’i istiyor

Yeni sezonda K-PET Birinci Lig’de mücadele edecek olan Düzkaya’da Vedat Hacıabitoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, birkaç hafta içerisinde mali genel kurul gerçekleştirecek.

Mali genel kurul sonrasında teknik adamı belirleyecek olan yönetim kurulu, Orçun Volkan ile yola devam edilip – edilmeyeceğini kararlaştıracak.

Bu arada transfer çalışmalarını da sürdüren Düzkaya yönetim kurulu, Hamitköy tarafından transfer listesine konan Türkiyeli, futbolcu Deniz Enyong Friday’i kadrosuna katmak istiyor.

Düzkaya, Hamitköy’de başarılı bir sezon geçiren Friday için genel kuruldan sonra girişimlerini sıklaştıracak.