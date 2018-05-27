Dünya Kupası ürünleri satışta

CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası'na geri sayım sürerken, Confederation of Independent Football Associations, CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası'na yönelik ürünleri satışa sundu

"Futbol evine geliyor." sloganıyla, 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek olan CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası'na geri sayım sürerken, Confederation of Independent Football Associations (CONIFA) da şampiyonaya yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

Confederation of Independent Football Associations, CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası'na yönelik ürünleri satışa sundu. Tişört, hırka ve bardaktan oluşan ürünlerin üzerinde CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan federasyonların bayrakları yer alıyor.