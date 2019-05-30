 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Kulüpler memnun mesut
Kulüpler memnun mesut
2 0
22 0
 
35 0
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
31 0
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
154 0
Avrupa Ligi’nde final günü
Avrupa Ligi’nde final günü
36 0
Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
116 0
banner82

Dumlupınar’da gündem Ulusoy ile Şentürk

banner27

Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı teknik adamlığı için Coşkun Ulusoy ile Talat Şentürk’ün isimleri geçiyor

banner262
Dumlupınar’da gündem Ulusoy ile Şentürk
banner267

K-PET U21 Birinci Ligde geride kalan sezona damga vuran Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, ligi şampiyon olarak tamamladıktan sonra Ahmed Sami Topcan Kupasında da Türk Ocağı’nı mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı teknik adamlarının zorunlu ayrılıkları sonrasında Mehmet Evram başkanlığındaki yönetim kurulu, takımı çalıştıracak teknik adamı belirlemek için çalışma başlattı.

Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı teknik adamlığı için Coşkun Ulusoy ile Talat Şentürk’ün isimleri geçiyor. Yönetimin 2 isimden biri üzerinde karar kılması bekleniyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.