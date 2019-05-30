Dumlupınar’da gündem Ulusoy ile Şentürk

Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı teknik adamlığı için Coşkun Ulusoy ile Talat Şentürk’ün isimleri geçiyor

K-PET U21 Birinci Ligde geride kalan sezona damga vuran Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, ligi şampiyon olarak tamamladıktan sonra Ahmed Sami Topcan Kupasında da Türk Ocağı’nı mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı teknik adamlarının zorunlu ayrılıkları sonrasında Mehmet Evram başkanlığındaki yönetim kurulu, takımı çalıştıracak teknik adamı belirlemek için çalışma başlattı.

Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı teknik adamlığı için Coşkun Ulusoy ile Talat Şentürk’ün isimleri geçiyor. Yönetimin 2 isimden biri üzerinde karar kılması bekleniyor.