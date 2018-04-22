Dumlupınar, Yıldıray’la farka koştu

Yer: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Serkan Durmaz, Zekai Töre, Özal Çağlayan
Dumlupınar: Onurhan, Mehmet Fuat (Eser), Ali Özay, Can (Emre), Charalampos, Mustafa, Eray, Hasan, Yıldıray, Mert (Mustafa Taşcıoğlu), Berke
Göçmenköy: Arslan, Umut, Mustafa Ayker, Kadir, Arda, Cemal, Mevlüt (Suat), Rifat (Salim), Barkın (Sabri), Mustafa Özbek, Mehmet,
Goller: Dk. 36., dk. 41, dk. 69. Dk. 90 Yıldıray Fenercioğlu, 50. Dk Mustafa (Dumlupınar), 14. Dk. Mevlüt (Göçmenköy)
K-Pet Birinci Ligi’nde play-off şansını sürdürmek isteyen Dumlupınar konuk ettiği Göçmenköy’ü 5-1 mağlup ederek iddiasını sürdürdü.
14. dakikada gelişen konuk takım Göçmenköy atağında Mevlüt topu filelere göndererek takımı 1-0 öne geçirdi.
36. dakikada gelişen atakta Yıldıray topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi. 1-1
41. dakikada Yıldıray kendisinin ikinci golünü kaydederken takımını da üstünlüğe taşıdı ve skor 2-1 oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı Dumlupınar’ın 2-1 üstünlüğünde tamamlandı.
50. dakikada gelişen atakta Mustafa topu filelere göndererek skoru 3-1 yaptı.
69. dakikada maçtaki iki golün sahibi Yıldıray kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü atarak skoru 4-1 yaptı.
90. dakikada maçın yıldızı Yıldıray kendisinin dördüncü takımın beşinci golünün atarak skoru 5-1 yaptı.
Maçta başka gol olmayınca Dumlupınar konuk ettiği göçmenköy’ü 5-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.
Foto: Dumlupınar
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
28
|
18
|
5
|
5
|
53
|
31
|
22
|
59
|
2.
|
28
|
15
|
7
|
6
|
48
|
34
|
14
|
52
|
3.
|
28
|
15
|
5
|
8
|
55
|
41
|
14
|
50
|
4.
|
28
|
15
|
2
|
11
|
51
|
43
|
8
|
47
|
5.
|
28
|
14
|
4
|
10
|
55
|
34
|
21
|
46
|
6.
|
28
|
14
|
3
|
11
|
55
|
39
|
16
|
45
|
7.
|
28
|
12
|
7
|
9
|
50
|
39
|
11
|
43
|
8.
|
28
|
11
|
5
|
12
|
36
|
40
|
-4
|
38
|
9.
|
28
|
9
|
8
|
11
|
38
|
44
|
-6
|
35
|
10.
|
28
|
9
|
7
|
12
|
36
|
39
|
-3
|
34
|
11.
|
28
|
9
|
6
|
13
|
50
|
66
|
-16
|
33
|
12.
|
28
|
9
|
6
|
13
|
39
|
41
|
-2
|
32
|
13.
|
28
|
8
|
7
|
13
|
42
|
50
|
-8
|
31
|
14.
|
28
|
8
|
5
|
15
|
27
|
46
|
-19
|
29
|
15.
|
28
|
5
|
9
|
13
|
26
|
42
|
-16
|
27
|
16.
|