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Dumlupınar, Yıldıray’la farka koştu

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Play-off hattı içinde olan Dumlupınar konuk ettiği ligde hiçbir iddiası olmayan Göçmenköy karşısında genç yıldızı Yıldray’ın attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrılarak yerini korudu

Dumlupınar, Yıldıray’la farka koştu
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Yer: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Zekai Töre, Özal Çağlayan

Dumlupınar: Onurhan, Mehmet Fuat (Eser), Ali Özay, Can (Emre), Charalampos, Mustafa, Eray, Hasan, Yıldıray, Mert (Mustafa Taşcıoğlu), Berke

Göçmenköy:  Arslan, Umut, Mustafa Ayker, Kadir, Arda, Cemal, Mevlüt (Suat), Rifat (Salim), Barkın (Sabri), Mustafa Özbek, Mehmet,

Goller: Dk. 36., dk. 41, dk. 69. Dk. 90 Yıldıray Fenercioğlu, 50. Dk Mustafa (Dumlupınar), 14. Dk. Mevlüt (Göçmenköy)

K-Pet Birinci Ligi’nde play-off şansını sürdürmek isteyen Dumlupınar konuk ettiği Göçmenköy’ü 5-1 mağlup ederek iddiasını sürdürdü.

14. dakikada gelişen konuk takım Göçmenköy atağında Mevlüt topu filelere göndererek takımı 1-0 öne geçirdi.

36. dakikada gelişen atakta Yıldıray topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi. 1-1

41. dakikada Yıldıray kendisinin ikinci golünü kaydederken takımını da üstünlüğe taşıdı ve skor 2-1 oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Dumlupınar’ın 2-1 üstünlüğünde tamamlandı.

50. dakikada gelişen atakta Mustafa topu filelere göndererek skoru 3-1 yaptı.

69. dakikada maçtaki iki golün sahibi Yıldıray kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü atarak skoru 4-1 yaptı.

90. dakikada maçın yıldızı Yıldıray kendisinin dördüncü takımın beşinci golünün atarak skoru 5-1 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Dumlupınar konuk ettiği göçmenköy’ü 5-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

Foto: Dumlupınar

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖNYELİ SK

28

18

5

5

53

31

22

59

2.

ESENTEPE KKSK

28

15

7

6

48

34

14

52

3.

GİRNE HALK EVİ

28

15

5

8

55

41

14

50

4.

MORMENEKŞE GB

28

15

2

11

51

43

8

47

5.

DUMLUPINAR TSK

28

14

4

10

55

34

21

46

6.

HAMİTKÖY ŞHSK

28

14

3

11

55

39

16

45

7.

MARAŞ GSK

28

12

7

9

50

39

11

43

8.

GÖÇMENKÖY İYSK

28

11

5

12

36

40

-4

38

9.

DEĞİRMENLİK SK

28

9

8

11

38

44

-6

35

10.

BOSTANCI BAĞCIL SK

28

9

7

12

36

39

-3

34

11.

AKOVA VUDA T.Ç.B.

28

9

6

13

50

66

-16

33

12.

DOĞANCI SK

28

9

6

13

39

41

-2

32

13.

LAPTA TBSK

28

8

7

13

42

50

-8

31

14.

ÇANAKKALE TSK

28

8

5

15

27

46

-19

29

15.

KAYA MEHMETÇİK TÇB

28

5

9

13

26

42

-16

27

16.

GÖRNEÇ KSK

28

6

7

15

27

59

-32

25

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