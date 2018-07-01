Dumlupınar transfer atağında

Dumlupınar transfer atağına kalkarken, Ali Bayır'dan sonra Emir Dolu ve İsmail Tırlık'ı kadrosuna katmayı hedefliyor

Yeni sezonda K-Pet Birinci Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyecek olan Dumlupınar transfer atağına kalktı.

Ali Bayır ile anlaştıktan sonra transfer çalışmalarını hızlandıran Dumlupınar, serbest transfer hakkı bulunan Gençler Birliği kaptanı Emir Dolu ve Yeni Boğaziçi'nin genç yıldızı İsmail Tırlık'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Dumlupınar, Emir Dolu'nun transferi için Akova ile çekişirken, prensipte anlaştığı İsmail Tırlık konusunda Yeni Boğaziçi yönetimi ile pazarlıklarını sürdürüyor.