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"Dostluk ve kardeşlik sezonu olsun"

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Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı, 2019-2020 Futbol Sezonu öncesinde yayınladığı mesajda, “Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik İlkeleri" çerçevesinde geçen bir sezon diledi

"Dostluk ve kardeşlik sezonu olsun"
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Futbol Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı, 12 Eylül Perşembe akşamı başlayacak olan 2019-2020 Futbol Sezonu öncesinde mesaj yayınladı.

Arslan Bıçaklı'nın yeni sezon mesajı şöyle;

"2019-2020 Futbol Sezonu 12 Eylül Perşembe akşamı saat : 19:00 Doğan Türk Birliği-Göçmenköy maçı ile başlıyor.

Ülkenin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bu günlerde, özellikle kulüp başkanları ve yönetimleri başta olmak üzere Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi, kısacası ülke gençlerine sahip çıkararak spor yaptırmak için her türlü fedakarlığı gösteren futbolun bütün kurumlarının yönetim kurullarını yürekten kutlarım.

Yeni sezonda bütün kulüplerimize (takımlarımıza), antrenörlere, hakemlerimize, yöneticilere, spor yazarlarına ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan ve yönetime, sonuç olarak bütün futbol ailesine başarılar diler, liglerimizin "Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik İlkeleri" çerçevesinde geçmesini dilerim."

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