banner255
MTG çok farklı
MTG çok farklı
1 0
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
15 0
 
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
64 0
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
22 0
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
13 0
Loto'da dev ikramiye
Loto'da dev ikramiye
63 0
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
96 0
banner82

Dönüşü muhteşem oldu

banner27

Dönüşü muhteşem oldu
banner215

K-PET Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Gençler Birliği, 17. haftada birebir rakibi Girne Halk Evi’ni, Sertan’ın son dakika golüyle mağlup ederken, direk düşme hattından uzaklaşıp, nefes aldı.Bu galibiyette en büyük paylardan biri ise genç kaleci Tolga Nergiz’in oldu.

Sezon başında Hamitköy’den kiralanan başarılı kaleci, uzun süre sonra ilk kez kaleye geçti. Sezonun ilk devresinde kolunun kırılıp, ameliyat olmasından sonra, 1 haftalık kaleci antrenmanıyla Girne Halk Evi maçına çıkan Tolga, maç boyunca 7 net gol pozisyonu çıkarırken, uzatmanın son saniyelerinde de kritik bir kurtarış yapıp, takımına 3 puanı getirdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.