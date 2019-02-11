Dönüşü muhteşem oldu

K-PET Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Gençler Birliği, 17. haftada birebir rakibi Girne Halk Evi’ni, Sertan’ın son dakika golüyle mağlup ederken, direk düşme hattından uzaklaşıp, nefes aldı.Bu galibiyette en büyük paylardan biri ise genç kaleci Tolga Nergiz’in oldu.

Sezon başında Hamitköy’den kiralanan başarılı kaleci, uzun süre sonra ilk kez kaleye geçti. Sezonun ilk devresinde kolunun kırılıp, ameliyat olmasından sonra, 1 haftalık kaleci antrenmanıyla Girne Halk Evi maçına çıkan Tolga, maç boyunca 7 net gol pozisyonu çıkarırken, uzatmanın son saniyelerinde de kritik bir kurtarış yapıp, takımına 3 puanı getirdi.