Doğan,Kartal’A BAKAkaldı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Mustafa Torun, Engin Akkagün
Yenicami:Ercan, Tansel, Hüseyin Sadıklar, Mehmet Göktaş, Abaka, Yasin (Dk.72 Mahmut İneci), Hascan (Dk.64 Fırat), Hasan, Ebuka, Mehmet Altın, Aminu(Dk.90+1 Mahmut Amasyalı)
DTB: Cem, Ahmet,Kenan, Ali, Sercan, Erdinç (Dk.68 Koral), Serhan, Aydın, Selim(Dk.56 Rasaq), Billy, Weston
Goller: 31., 82.(P)Dk Mehmet Altın, 90.Dk Ebuka, 90+2.Dk Abaka (Yenicami)
Soydan SAKALLI
K-PET Süper Ligde18.hafta kapanış mücadelesinde Yenicami ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Oldukça soğuk bir havaya rağmen iyi bir taraftar kitlesi önünde oynanan mücadeleden ev sahibi Yenicami 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı başardı. Yenicami aldığı bu galibiyetle rakibinin şampiyonluk umutlarına ağır bir darbe indirirken, Doğan Türk Birliği 4. sıraya geriledi.Yenicami 5. sıraya yükseldi.
29.Dk: Yenicami atağında Tansel’in pasıyla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Ebuka vuruşunu yaptı ancak kaleci Cem gole izin vermedi.
31.Dk: Yenicami atağında kaleci Cem boşa çıkınca savunmadan seken topa Mehmet Altın kafa vuruşunu yaptı. Erdinç’in çizgide müdahalesine rağmen top filelere gitti. Yenicami 1-0 DTB
69.Dk: Yenicami atağında Hasan Ulukök’ün ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarıya gitti.
73.Dk: Yenicami kontra atağında Fırat’ın akıl dolu pasıyla sol çaprazda topla buluşan Hasan müsait
pozisyonda kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih edince takımını mutlak bir golden etti.
75.Dk: DTB atağında Billy’nin uzaktan sert şutunda kaleci Ercan iki hamlede topu kontrol etti.
82.Dk: Yenicami kontra atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aminu, Koral’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet Altın’ın vuruşunu kaleci Cem çıkardı ancak dönen topu yine Mehmet Altın tamamlayarak filelere gönderdi. Yenicami 2-0 DTB
90.Dk: Yenicami atağında Abaka’nın pasıyla ceza sahasına giren Ebuka vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 3-0 DTB
90+2.Dk: Yenicami kontra atağında Abaka soldan hızla rakip yarı alana yöneldi ve ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi. Yenicami 4-0 DTB