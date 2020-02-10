Doğan,Kartal’A BAKAkaldı

Yenicami Doğan Türk Birliği’ni, Mehmet Altın 2, Ebuka ve Abaka’nın golleriyle farklı mağlup ederek, rakibine zirve yarışına ağır bir darbevurdu. Kontra ataklarda oldukça etkili olan Yenicami’de, Abaka başarılı futbolu ve mükemmel golüyle galibiyette ön plana çıktı. Yenicami’nin kazandığı penaltıda pozisyonun “içeride mi, dışarıda mı” olduğu tartışma konusu oldu

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı Hakemler: Osman Özpaşa, Mustafa Torun, Engin Akkagün Yenicami:Ercan, Tansel, Hüseyin Sadıklar, Mehmet Göktaş, Abaka, Yasin (Dk.72 Mahmut İneci), Hascan (Dk.64 Fırat), Hasan, Ebuka, Mehmet Altın, Aminu(Dk.90+1 Mahmut Amasyalı) DTB: Cem, Ahmet,Kenan, Ali, Sercan, Erdinç (Dk.68 Koral), Serhan, Aydın, Selim(Dk.56 Rasaq), Billy, Weston Goller: 31., 82.(P)Dk Mehmet Altın, 90.Dk Ebuka, 90+2.Dk Abaka (Yenicami) Soydan SAKALLI K-PET Süper Ligde18.hafta kapanış mücadelesinde Yenicami ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Oldukça soğuk bir havaya rağmen iyi bir taraftar kitlesi önünde oynanan mücadeleden ev sahibi Yenicami 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı başardı. Yenicami aldığı bu galibiyetle rakibinin şampiyonluk umutlarına ağır bir darbe indirirken, Doğan Türk Birliği 4. sıraya geriledi.Yenicami 5. sıraya yükseldi. 29.Dk: Yenicami atağında Tansel’in pasıyla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Ebuka vuruşunu yaptı ancak kaleci Cem gole izin vermedi. 31.Dk: Yenicami atağında kaleci Cem boşa çıkınca savunmadan seken topa Mehmet Altın kafa vuruşunu yaptı. Erdinç’in çizgide müdahalesine rağmen top filelere gitti. Yenicami 1-0 DTB 69.Dk: Yenicami atağında Hasan Ulukök’ün ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarıya gitti. 73.Dk: Yenicami kontra atağında Fırat’ın akıl dolu pasıyla sol çaprazda topla buluşan Hasan müsait pozisyonda kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih edince takımını mutlak bir golden etti. 75.Dk: DTB atağında Billy’nin uzaktan sert şutunda kaleci Ercan iki hamlede topu kontrol etti. 82.Dk: Yenicami kontra atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aminu, Koral’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet Altın’ın vuruşunu kaleci Cem çıkardı ancak dönen topu yine Mehmet Altın tamamlayarak filelere gönderdi. Yenicami 2-0 DTB 90.Dk: Yenicami atağında Abaka’nın pasıyla ceza sahasına giren Ebuka vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 3-0 DTB 90+2.Dk: Yenicami kontra atağında Abaka soldan hızla rakip yarı alana yöneldi ve ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi. Yenicami 4-0 DTB