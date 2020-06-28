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Doğan’dan,Garga’ya geçit yok

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Lider Mağusa Türk Gücü, ikinci Doğan Türk Birliği’ni kupadan sonra ligde de mağlup edemezken, galibiyet serisi rekorunu kırma şansını yitirdi. Doğan Türk Birliği, Billy ile öne geçerken, Mağusa Türk Gücü son saniyede Şenol ile puanı kurtardı

Doğan’dan,Garga’ya geçit yok

Stat:  Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Sabriye Atikoğlu

Mağusa Türk Gücü: Ufuk Şimşek, Yasin Kurt, Mehmet Gürlü, Halil Uçar, Adil Uçar, Mehmet Erol, Nevzat Duran, Ünal Kaya, Peter Ebi, Arif Uysal, Dinopeter

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem, Erdinç Börekçi, Serhan Önet, Salih Güvensoy, Selim Saygı, Rasaq, Sercan, Jonathan Weston, Ali Savaşan, Billy Michael, Koral Saymaz

Goller: Dk.90+4 Şenol Şöför (MTG) - Dk.76 Billy Michael (DTB)

K-PET Süper Lig'in 24. haftasında lider Mağusa Türk Gücü ile ikinci Doğan Türk Birliği, Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda karşılaştılar.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Konuk Doğan Türk Birliği 75. dakikada Billy ile öne geçti. Mağusa Türk Gücü 90+4. dakikada Şenol Şöför'ün kaydettiği golle maçın 1-1 sonuçlanmasını sağladı.

Böylelikle Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında rakibine mağlup olan, Mağusa Türk Gücü, ligde de rakibini yenemeyerek galibiyet serisini sonlandırdı.

Bu beraberliğin ardından Mağusa Türk Gücü puanını 60, Doğan Türk Birliği 48 yaptı. Ligin 25. haftasında Mağusa Türk Gücü, Lefke'ye konuk olacak. Doğan Türk Birliği ise Çetinkaya'yı ağırlayacak.

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