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Doğan’dan merhaba

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Doğan Türk Birliği, Ozanköy Mustafa Özkayım Stadında yapılan törenle 2019- 2020 futbol sezonunu resmen açtı

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Doğan’dan merhaba
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Doğan Türk Birliği, Ozanköy Mustafa Özkayım Stadında yapılan törenle 2019- 2020 futbol sezonunu resmen açarken, saha antrenmanlarına başladı.

Sezon açılışına; Bayar Piskobulu başkanlığındaki yönetim kurulu ve taraftarlar da katıldı.

Teknik direktör Caner Oshan, yardımcıları, antrenörler Afün Girgen ve Çağan Çerkez ile kaleci antrenörü İbrahim Reis’in yaptırdığı ilk antrenmana Aydın Aygın, Serhan Önet, Okyanus Öndaç, Ozan Mercan, Koral Saymaz, Ahmet Sönmez,  Kenan Oshan, Selim Saygı, Ali Savaşan, Emek Kırılmaz, Çağrı Kıral, Sercan Demirman, Ahmet Çağer, Bayram Anday, Dursun Cem Ateş, Enis Keser, Afün Girgen, Emre Okaner ve Erdi Erduran katıldı.

Yeni sezonda Quadri Rahemm ile yola devam edecek olan Doğan Türk Birliği, Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) oynayan Nijeryalı santrafor Billy ile Sierra Leone’li Babacar’ı denenmek için ülkeye getirecek.

Doğan Türk Birliği, yurt dışı kampını 25-30 Ağustos tarihleri arasında Kartepe'de gerçekleştirecek. Sarı lacivertliler, hazırlık sürecinde 8 hazırlık maçı oynayacaklar.

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