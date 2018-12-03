Doğan’da iki futbolcu cezalı

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’ne Mete Adanır Stadı’nda mağlup olarak şampiyonluk yarışında oldukça gerilere düşen Doğan Türk Birliği’nde bu maçta kart gören iki futbolcu da cezalı durumuna düştü.

Mağusa Türk Gücü maçında kırmızı kart gören Cemal’ın yanı sıra bu maçta gördüğü sarı kartla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Emek Kırılmaz da Doğan Türk Birliği’nin Pazar günü saat 14:00’te Cihangir Stadı’nda Cihangir ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Emek, 1-0 kaybettikleri Mağusa Türk Gücü maçında Mağusa Türk Gücü futbolcuları Arif ve Yasin’e yumruk atması ile gündem olmuştu.