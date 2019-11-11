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Doğan’da fatura futbolculara kesildi

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Doğan’da fatura futbolculara kesildi
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde kurduğu iddialı kadroya rağmen özellikle bire bir rakiplerine karşı Mete Adanır Stadında istediği sonuçları alamayan Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan Türk Birliği yönetim kurulu, futbolculara faturayı kesti.

Doğan Türk Birliği yönetimi futbolcuların istenilen sonuçları alıp, sıralamada ilk 2’ye girene kadar futbolcuların maaş ödemelerini durdurma ve prim sistemine geçme kararı aldı.

Sezon başından bu yana futbolcularına peşinatlarını büyük ölçüde ödeyen ve maddi açıdan sorunsuz olan Doğan Türk Birliği, 10. haftada Çetinkaya ile karşılaşacak.

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