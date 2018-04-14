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Doğan umudunu koruyor

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Doğan umudunu koruyor
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K-Pet Süper Lig'de şampiyonluk şansı az da olsa devam eden Doğan Türk Birliği ile alt sıralardan kurtulma çabası gösteren Gençler Birliği, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-1 Doğan Türk Birliği'nin üstünlüğünde sonuçlandı. Çekişmeli geçen mücadelede Doğan Türk Birliği'ne galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Raheem ve 75. dakikada Pamboe kaydetti. Gençler Birliği'nin tek golünü ise 1. dakikada İbrahim attı. Bu galibiyetle Doğan Türk Birliği puanını 53'e yükseltirken, şampiyonluk umudunu korudu. Gençler Birliği 28 puanda kalırken, play out hattının tehlikeli bölgesinde kalmaya devam etti.

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