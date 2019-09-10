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Doğan sakata geldi

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Doğan sakata geldi
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K-Pet Süper Ligde 2019-2020 sezonu, 12 Eylül Perşembe akşamı Girne Mete Adanır Stadı’nda saat 19:00'da oynanacak olan Doğan Türk Birliği - Göçmenköy maçıyla başlayacak.

Zorlu maç öncesinde ise Doğan Türk Birliği'nde sakatlığı devam eden Çağrı Kıral'a, yeni transfer Salih Güvensoy'un sakatlığı da eklendi.

Arka adalesinde sakatlığı devam eden Salih, Göçmenköy maçında forma giyemeyecek. Bu arada asker olan ve düzenli antrenman yapamayan Kenan Oshan'a izin alıp alınamayacağı ise maç günü belli olacak.

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