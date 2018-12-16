Doğan inadı

Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı engelini Aydın ve İbrahim Çıdamlı’nın golleriyle geçerek, Yenicami ve MTG’yi takibini sürdürdü. Ateş çemberi içerisinde yer alan Küçük Kaymaklı maçı kaybederek sıkıntıda kalmaya devam etti

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Serhan Şimşek-Emre çevikdal-Emine Yarkın

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Dursun Cem-Serhan-A.Sönmez-Çağrı-Aydın-Rahemm-Bayram(Koral dk. 90-İ.Çıdamlı-Kenan-Selim(Cemal dk. 71)-Ahmet Burak(Yiğitcan dk. 80)

K.KAYMAKLI: Raif-Bahadır-Sercan-keita-Taner(Celal dk. 80)-Mehmet( Ramadan dk. 63)-Yağış(Sena dk. 76)-Asare-Rifat-Osman-Evor J. Bello

GOLLER: Dk. 69 Aydın dk.87. İ. Çıdamlı(DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

K-PET Süper Lig’de şampiyonluk hedefinden kopmayan Doğan Türk Birliği, cezası nedeniyle Güzelyurt’ta oynadığı maçta zor günler geçiren Küçük Kaymaklı’yı ikinci devrede bulduğu gollerle mağlup ederek, zirve ile olan puan farkını 8’e indirdi. Biri penaltı olmak üzere birçok pozisyonu kurtaran Küçük Kaymaklı kalecisi Raif, farkın büyümesini önledi.

3. dakikada gelişen Doğan atağında çağrı sol taraftan iyi bir orta yaptı. Selim’in kontrol ettikten sonraki vuruşunda topu dışarı gitti.

27. dakikadaki Doğan atağında kenan ceza alanı dışından mükemmel vurdu kaleci Raif ayni güzellikte topu tokatlayarak kornere attı.

29. dakikada Aydın’ın ortasında Selim altı pas çizgisi üzerinden kafa ile topu dışarı atarak takımı Doğan adına mutlak bir golü kaçırmış oldu.

69. dakikada doğan öne geçti. Cemal’ın sağ taraftan kale önüne kestiği topu K.Kaymaklı defansı uzaklaştıramadı. Aydın’ın kötü vuruşuna rağmen top ağlara gidince Doğan Türk Birliği adına skor 1-0 oldu.

72. dakikada Rahemm’in pasında Ahmet Burak rakip ceza alanı içinde kaleci Raif tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Yine ayni oyuncunun kullandığı penaltıda kaleci Raif rakibine gol şansı tanımadı.

76. dakikada K.Kaymaklı’dan Ramadan’ın kullandığı kornerde Keit’nın kale önünde kafa ile yaptığı vuruşta top üst direği sıyırarak dışarı gitti.

79. dakikada Doğan Türk Birliği’nden İ.Çıdamlı’nın sert şutunda kaleci Raif bir kez daha topu kornere atmayı başardı.

87. dakikada Doğan Türk Birliği’ni rahatlatan gol geldi. İ.Çıdamlı kaleye yaklaşık 35 metreden çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.