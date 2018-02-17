Doğan farkı

Şampiyonluk hedefleyen Doğan Türk Birliği komşusu sonuncu Ozanköy’ü, kendini fazla sıkmadan mağlup ederken, lideri takibini sürdürdü. Mehmet Bolkan yönetiminde ilk maçına çıkan Ozanköy, bu maçtan da puansız ayrıldı

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Kaan Koday, Ali Karahasan

DTB: Ozan, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Emek (Tunahan), Koral, Rahemm, Ahmet Coşkun, Kenan (Ceylan), Selim (Ali), Pamboe, Okafor

Ozanköy: Çağatay, Alpay (Hasan Yanaroğlu), Saydam, Fikret (Serhan), Lewis, Gaius, Zihni, Muhammed (Deniz), Abia, Ertaç, Bekir

Goller: 3.Dk Ahmet Sönmez, 36.Dk Kenan, 40 ve 61 (P).Dk Okafor, 45+2.Dk Emek, 58.Dk Pamboe (DTB), 90.Dk Deniz (Ozanköy)

K-PET Süper Lig’in 19.haftasında karşı karşıya gelen Doğan Türk Birliği ile Ozanköy arasındaki mücadeleden DTB rahat bir galibiyet alarak ayrıldı. DTB özellikle yan ve duran toplardan bulduğu gollerle rakibini yıktı.

3.Dk: DTB’de kazanılan köşe atışında Emek topu ceza sahasına ortaladı. Ahmet Sönmez bu topa iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. DTB 1-0 OZANKÖY

7.Dk: Ozanköy atağında Ertaç vuruşunu yaptı ancak top savunmadan geri geldi. Dönen topta Saydam etkili bir vuruş çıkarttı ancak top yandan dışarıya gitti.

18.Dk: DTB atağında Kenan’ın ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

36.Dk: DTB atağında Koral sağdan topu rakip yarı alana taşıdı ve kale önündeki Kenan’a kesti. Kenan vuruşunda topu filelere gönderdi. DTB 2-0 OZANKÖY

40.Dk: DTB’de Selim kazanılan köşe atışını ceza alanına ortaladı ve Okafor’un kafa vuruşunda top filelere gitti. DTB 3-0 OZANKÖY

45+2.Dk: DTB’de sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Emek, topu arka direğe keserek müthiş bir gole imza attı. DTB 4-0 OZANKÖY

58.Dk: DTB atağında Kenan sağdan ortayı yaptı ve Pamboe vuruşunda topu filelere gönderdi. DTB 5-0 OZANKÖY

59.Dk: DTB atağında Pamboe ceza sahası dışından sert vurdu ancak Lewis topu çizgiden çıkararak gole izin vermedi.

61.Dk: DTB atağında Pamboe ceza sahası içerisinde Zihni’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Hüseyin Özkan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Okafor topu filelere gönderdi. DTB 6-0 OZANKÖY

90.Dk: Ozanköy atağında sağ çaprazda topla buluşan Deniz’in vuruşunda top filelere gitti. DTB 6-1OZANKÖY

Karşılaşmada başka gol olmayınca DTB rahat bir galibiyet alarak haftayı üç puanla kapattı. . Bu galibiyetle Doğan Türk Birliği puanını 37'ye yükseltirken, Ozanköy 11 puanla son sırada kaldı.