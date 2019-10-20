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Doğan farka gitti

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Doğan Türk Birliği, antrenman maçı havasında oynadığı Düzkaya maçını deplasmanda farklı kazanarak ikinciliğini sürdürdü. Weston ve Selim’in yıldızlaştığı maçı kaybeden Düzkaya, 4 puanda sondan 3. sırada kaldı

Doğan farka gitti
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Saha: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Evren Karademir-Necmi Bulut-Mehmet Ekşici

Düzkaya: Ali Karal-Ahmet karal-Serkan(dk. 63 Mustafa Akış)-Ahmet Can-İsmaelKone-C. Tahami-Hasan(dk. 73 Emre)-Salih-Şahin(dk. 78 Batuhan)-Yunus

DTB: Cem-Ahmet Sönmez((dk. 63 Salih Güvensoy)(dk. 74 Ali)-Serhan-Kenan-Koral-Bayram(dk. 68 Erdinç)-Billy Michael-Sercan-Selim-J. Weston-Babacar M. Diop

Goller: Dk. 25 Selim, 36 B. Michael, 54 penaltı ve 90 Diop, 58 Weston(DTB)- Dk. 31 Kone, 90+2 C. Tehami(Diüzkaya)

Doğan Türk Birliği konuk olduğu Düzkaya’yı, Diop’un biri penaltıdan attığı iki, Selim, Weston ve BillyMichael’in golleri ile 5-2 mağlup etti. Düzkaya’nın gollerini Kone ile C. Tehami kaydetti.

Dk. 17: Selim B. Michael’i kaçırdı, çapraz pozisyonda topa vuran Billy topu yan ağlara taktı.

Dk. Dk. 21: Diop sert vurdu, savunmadan seken top direkten dışarı çıktı.

Dk. 25: Koral savunmanın arkasına topu attı, Selim topu kontrol etti, savunmanın üzerinden aşırdı, kaleci ile karşı karşıya vurdu, 1-0

Dk. 31: C. Teham,i faul atışı kullandı, kale içindeki karambolde son vuran Kone beraberlik golünü DTB ağlarına bıraktı. 1-1

Dk. 36: Uzun topla buluşan Kenan topu kale içine gönderdi, B. Michael çaprazdan sert vuruşu ağlara gitti.  2-1

Dk. 52: Weston, Düzkaya ceza alanı içinde topu kontrol etmeye çalışırken savunma elle oynadı. Weston topu ağlara gönderdi ama hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Diop kullandı 3-1

Dk. 58: Diop ceza alanı içinde topa vurmakta gecikince savunma ayağından topu söktü. Düzkaya savunması topu uzaklaştırmakta gecikince, Weston ayağını uzatarak topu ağlara gönderdi. 4-1

Dk. 90: Weston sol taraftan kale içine topu gönderdi, Diop’a sadece topu ağlara göndermek kaldı. 5-1

Dk. 90+2: DTB kale alanında Cem topa müdahale etmeyince C. Tehami kafa ile topu ağlara gönderdi 5-2   

(Foto: Özgür GÖKSEL)

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