Doğan bombaların peşinde

Doğan Türk Birliği yeni sezonda şampiyonluk hedefine ulaşmak için transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Merit Alsancak Yeşilova'nın 2 milli futbolcusu, kaleci Hasan Piro ile Billy Mehmet'i transfer etmek için harekete geçerken, bu transferlerde yol da kat etti.
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