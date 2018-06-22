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Doğan bombaların peşinde

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Doğan bombaların peşinde
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Doğan Türk Birliği yeni sezonda şampiyonluk hedefine ulaşmak için transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Merit Alsancak Yeşilova'nın 2 milli futbolcusu, kaleci Hasan Piro ile Billy Mehmet'i transfer etmek için harekete geçerken, bu transferlerde yol da kat etti.

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