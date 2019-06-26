Dizdarlı adaylık başvurusu yapmadı

Çetinkaya'da Perşembe akşamı yapılacak genel kurul öncesinde başkan adayı olması beklenen Dr Bülent Dizdarlı, başkanlık başvurusunu yapmadı. Maddi konularda beklediği desteği alamayan Dr Bülent Dizdarlı'nın adaylık için başvuru yapmamasından dolayı Perşembe akşamı yapılacak olan genel kurulun 1 Temmuz Salı akşamına ertelenmesi beklemiyor. Bülent Dizdarlı gereken desteği bulması halinde ise Salı akşamı öncesinde adaylık başvurusunu yapacak.