Dilekkaya, Abdullah ile parıldayacak

BTM İkinci Ligde Murat Ecersoy yönetiminde yeni sezona hazırlanan Dilekkaya forvet transferiyle kadrosunu güçlendirdi.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup takımlarından Serdarlı’da oynayan tecrübeli forvet Abdullah Parıldar’ı kadrosuna katarak, forvetine önemli bir takviye yaptı.

Görneç ve Haspolat’ta da forma giymiş olan BTM Birinci Lig takımlarında forma giymiş olan Abdullah Parıldar’ın yanı sıra diğer futbolcularını da takıma döndüren Dilekkaya, iddialı bir kadro oluşturdu.

Dilekkaya, BTM İkinci Lig 4. Grupta, Mutluyaka, Düzova, Yeniceköy, Demirhan ve Kırıkkale ile mücadele edecek.