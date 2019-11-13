Dikmen’in gururu Halil Turan

Futbol sahalarının efendi futbolcusu,gol kralı patentli futbolcu Halil Turan, geçtiğimiz gün köyü Dikmen’de, mezun olduğu Dikmen İlkokulu’nun öğretmeni Osman Özpaşa’nındüzenlediği organizasyondaokulunkonuğu olurken, örnek sporcu olarak öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’nın gol kralı patentli golcüsü, futbol sahalarının efendi futbolcusu Halil Turan geçtiğimiz gün köyü Dikmen’de, mezun olduğu Dikmen İlkokulu’nun konuğu oldu.

Okuduğu sınıfta okul öğrencilerine yönelik söyleşi gerçekleştiren Halil Turan, çocvuklara imza da dağıtırken, organizasyonu düzenleyen okul öğretmeni Osman Özpaşa ile Halil Turan şu açıklamaları yaptı:

Osman Özpaşa’nın açıklaması şöyle:

“Dikmen İlkokulu öğrencileri için çok şanslı bir gündü.Ülkemizin yetiştirdiği en büyük futbolculardan Halil Turan’ı kendi okuduğu sınıfta; güzel bir söyleşi için ağırladık.

Hepsi şimdi başuçlarında saklayacakları imzalarıyla motive olup, Halil Turan gibi örnek bir sporcu olma yolunda çalışacaklar.”

Halil Turan’ın açıklaması şöyle:

“Mezunu olduğum Dikmen İlkokuluna yıllar sonra örnek sporcu olarak gösterilmek ve geleceğimiz olan çocuklarımızla yaptığımız söyleşi benim için çok özel ve çok gurur vericiydi. Teşekkür ederim.”