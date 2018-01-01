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Devrenin beyi Gönyeli

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K-Pet Birinci Ligi’nin son hafta mücadeleleri sonunda haftanın kârlısı lider Gönyeli oldu. En yakın takipçisi Esentepe’nin ve zirvenin iddialı ekibi Dumlupınar’ın berabere kalmasından yararlanan Gönyeli, puan farkını açtı

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Devrenin beyi Gönyeli
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K-Pet Birinci Lig’de Mehmetçik ile Doğancı devreyi düşme hattında tamamlarlarken, Görneç, Çanakkale, Akova ve Lapta, play out hattında yer aldılar

K-Pet Birinci Lig Gol Krallığı Yarışı’nda Hamitköy'den Özgür Ongun 15 golle, 11'er gollü Mustafa Arnavut ve Şenol Hızlıoğlu'nun önünde yer aldı

Göçmenköy - Hamitköy maçı Göçmenköy futbolcu Beytu’nun geçirdiği trafik kazası nedeniyle 6 Ocak'a ertelendi

Haftanın Takımı: Bostancı Bağcıl

Bostancı Bağcıl, Lapta deplasmanında karşılaşmayı kazanarak çıkışını sürdürürken, ligde de iddialı konuma geldi

Haftanın Futbolcusu: Adem Ertem (Dumlupınar)

Dumlupınar'ın tecrübeli kaptanı Adem Ertem, üstün formunu korumayı başarırken, berabere kaldıkları Akova maçında hat trick yaptı

Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Ogan (Çanakkale)

Ahmet Ogan yönetiminde ivme yakalayan Çanakkale, Değirmenlik’i farklı mağlup ederek, düşme hattından çıkarken, play out hattında ilk devreyi tamamlamayı başardı

Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Gönyeli - Girne Halk Evi)

Hüseyin Özkan, Gönyeli ile Girne Halk Evi arasında oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçta başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Ahmet (MM)

Hamit (Maraş)

İbrahim (Gönyeli)

Uvanç (Çanakkale)


Haftanın On Biri

Umut (Çanakkale)

Andreas (BB)

Mehmet (Gönyeli)

Ahmet Arıtaş (MM)

Ahmet Zaifoğlu(BB)

Sedat (Maraş)

Utku (Çanakkale)

Bilal (BB)

Emre (Maraş)

Turgut (MM)

Cemil (Akova)

K-Pet Birinci Lig 
Esentepe - Doğancı 0-0
Mormenekşe - Kaya Mehmetçik 1-0
Lapta -Bostancı B 0-1
Çanakkale - Değirmenlik 3-0
Gönyeli - Girne Halk Evi 2-1
Göçmenköy - Hamitköy ertelendi.
Görneç - Maraş 2-3
Dumlupınar - Akova Vuda 3-3

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖNYELİ SK

15

9

4

2

25

10

15

31

2.

ESENTEPE KKSK

15

8

5

2

27

15

12

29

3.

DUMLUPINAR TSK

15

8

3

4

31

18

13

27

4.

MARAŞ GSK

15

8

3

4

28

20

8

27

5.

HAMİTKÖY ŞHSK

14

8

2

4

25

19

6

26

6.

GİRNE HALK EVİ

15

8

1

6

28

26

2

25

7.

BOSTANCI BAĞCIL SK

15

7

3

5

14

10

4

24

8.

MORMENEKŞE GB

15

7

1

7

24

22

2

22

9.

GÖÇMENKÖY İYSK

14

6

3

5

13

12

1

21

10.

DEĞİRMENLİK SK

15

6

3

6

24

27

-3

21

11.

LAPTA TBSK

15

5

4

6

21

22

-1

19

12.

AKOVA VUDA T.Ç.B.

15

4

3

8

22

33

-11

15

13.

ÇANAKKALE TSK

15

4

2

9

14

24

-10

14

14.

GÖRNEÇ KSK

15

3

4

8

15

28

-13

13

15.

DOĞANCI SK

15

3

3

9

16

24

-8

12

16.

KAYA MEHMETÇİK TÇB

15

2

2

11

4

21

-17

8
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