Devrenin beyi Gönyeli

K-Pet Birinci Lig’de Mehmetçik ile Doğancı devreyi düşme hattında tamamlarlarken, Görneç, Çanakkale, Akova ve Lapta, play out hattında yer aldılar
K-Pet Birinci Lig Gol Krallığı Yarışı’nda Hamitköy'den Özgür Ongun 15 golle, 11'er gollü Mustafa Arnavut ve Şenol Hızlıoğlu'nun önünde yer aldı
Göçmenköy - Hamitköy maçı Göçmenköy futbolcu Beytu’nun geçirdiği trafik kazası nedeniyle 6 Ocak'a ertelendi
Haftanın Takımı: Bostancı Bağcıl
Bostancı Bağcıl, Lapta deplasmanında karşılaşmayı kazanarak çıkışını sürdürürken, ligde de iddialı konuma geldi
Haftanın Futbolcusu: Adem Ertem (Dumlupınar)
Dumlupınar'ın tecrübeli kaptanı Adem Ertem, üstün formunu korumayı başarırken, berabere kaldıkları Akova maçında hat trick yaptı
Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Ogan (Çanakkale)
Ahmet Ogan yönetiminde ivme yakalayan Çanakkale, Değirmenlik’i farklı mağlup ederek, düşme hattından çıkarken, play out hattında ilk devreyi tamamlamayı başardı
Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Gönyeli - Girne Halk Evi)
Hüseyin Özkan, Gönyeli ile Girne Halk Evi arasında oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçta başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği penaltı kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Ahmet (MM)
Hamit (Maraş)
İbrahim (Gönyeli)
Uvanç (Çanakkale)
Haftanın On Biri
Umut (Çanakkale)
Andreas (BB)
Mehmet (Gönyeli)
Ahmet Arıtaş (MM)
Ahmet Zaifoğlu(BB)
Sedat (Maraş)
Utku (Çanakkale)
Bilal (BB)
Emre (Maraş)
Turgut (MM)
Cemil (Akova)
K-Pet Birinci Lig
Esentepe - Doğancı 0-0
Mormenekşe - Kaya Mehmetçik 1-0
Lapta -Bostancı B 0-1
Çanakkale - Değirmenlik 3-0
Gönyeli - Girne Halk Evi 2-1
Göçmenköy - Hamitköy ertelendi.
Görneç - Maraş 2-3
Dumlupınar - Akova Vuda 3-3
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
15
|
9
|
4
|
2
|
25
|
10
|
15
|
31
|
2.
|
15
|
8
|
5
|
2
|
27
|
15
|
12
|
29
|
3.
|
15
|
8
|
3
|
4
|
31
|
18
|
13
|
27
|
4.
|
15
|
8
|
3
|
4
|
28
|
20
|
8
|
27
|
5.
|
14
|
8
|
2
|
4
|
25
|
19
|
6
|
26
|
6.
|
15
|
8
|
1
|
6
|
28
|
26
|
2
|
25
|
7.
|
15
|
7
|
3
|
5
|
14
|
10
|
4
|
24
|
8.
|
15
|
7
|
1
|
7
|
24
|
22
|
2
|
22
|
9.
|
14
|
6
|
3
|
5
|
13
|
12
|
1
|
21
|
10.
|
15
|
6
|
3
|
6
|
24
|
27
|
-3
|
21
|
11.
|
15
|
5
|
4
|
6
|
21
|
22
|
-1
|
19
|
12.
|
15
|
4
|
3
|
8
|
22
|
33
|
-11
|
15
|
13.
|
15
|
4
|
2
|
9
|
14
|
24
|
-10
|
14
|
14.
|
15
|
3
|
4
|
8
|
15
|
28
|
-13
|
13
|
15.
|
15
|
3
|
3
|
9
|
16
|
24
|
-8
|
12
|
16.
|
15
|
2
|
2
|
11
|
4
|
21
|
-17
|
8