Devler Ligi, para basacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, yeni sezonda kulüpleri adeta zengin edecek. Futbolun Avrupa'daki patronu, para ödüllerinde ciddi bir arttırıma gitti

Şampiyonlar Ligi formatı, önümüzdeki sezondan itibaren değişirken, para ödüllerinde de önemli artışlar olacak.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak takımlar, adeta küçük bir servet kazanacak. Eski sistemde gruplara kalan her takıma 12 milyon 700 bin Avro veriliyordu.

Yeni sistemde gruplara kalan her takım, 15 milyon Avro'yu kasasına koyacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda alınan beraberlik için takımlara verilen 500 bin Avro, 900 bine yükseltildi.

Galibiyet için verilen para ödülü ise bir 1 milyon 500 bin Avro'dan, 2 milyon 700 bin Avro'ya çıkartıldı.

Gruptan çıkıp, son 16'ya kalan her takıma, bu sezon 6 milyon Avro para ödülü verilmişti. Yeni sezonda bu ödül, 9 milyon 500 bin Avro olacak.

Son 16 turunu geçip çeyrek finale kalan 8 takım, 6 milyon 500 bin Avro ödül aldı. Yeni sezonda bu miktar, 10 milyon 500 bin Avro olarak belirlendi.

Yarı finale kalan takımlar bu sezon 7 milyon 500 bin Avro'yu cebine atacak. Gelecek sezon ödül, 12 milyon Avro'ya yükselecek.

Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan takımlar, bu sezon 11 milyon Avro para ödülünü de garantilemiş olacak. Gelecek sezon ise finale yükselmenin parasal karşılığı, 15 milyon Avro.