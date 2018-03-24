banner107
Gençler, tecrübeye direnemedi
Gençler, tecrübeye direnemedi
14 0
Aşıkların yarışı kötü bitti
Aşıkların yarışı kötü bitti
1.5B 0
Mercedes: AMG C43 4Matic
Mercedes: AMG C43 4Matic
24 0
Cihangir’in önceliği sağlık
Cihangir’in önceliği sağlık
152 0
Türkiye medyasında dev satın alma
Türkiye medyasında dev satın alma
89 0
Vahşi doğada koşacaklar
Vahşi doğada koşacaklar
24 0
Nostaljik ve Ücretsiz
Nostaljik ve Ücretsiz
18 0
Asroit BENNU
Asroit BENNU
23 0
banner82
banner147

Devler Ligi, para basacak

banner27

UEFA Şampiyonlar Ligi, yeni sezonda kulüpleri adeta zengin edecek. Futbolun Avrupa'daki patronu, para ödüllerinde ciddi bir arttırıma gitti

Devler Ligi, para basacak
banner137

Şampiyonlar Ligi formatı, önümüzdeki sezondan itibaren değişirken, para ödüllerinde de önemli artışlar olacak.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak takımlar, adeta küçük bir servet kazanacak. Eski sistemde gruplara kalan her takıma 12 milyon 700 bin Avro veriliyordu. 

Yeni sistemde gruplara kalan her takım, 15 milyon Avro'yu kasasına koyacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda alınan beraberlik için takımlara verilen 500 bin Avro, 900 bine yükseltildi. 

Galibiyet için verilen para ödülü ise bir 1 milyon 500 bin Avro'dan, 2 milyon 700 bin Avro'ya çıkartıldı.

Gruptan çıkıp, son 16'ya kalan her takıma, bu sezon 6 milyon Avro para ödülü verilmişti. Yeni sezonda bu ödül, 9 milyon 500 bin Avro olacak.

Son 16 turunu geçip çeyrek finale kalan 8 takım, 6 milyon 500 bin Avro ödül aldı. Yeni sezonda bu miktar, 10 milyon 500 bin Avro olarak belirlendi. 

Yarı finale kalan takımlar bu sezon 7 milyon 500 bin Avro'yu cebine atacak. Gelecek sezon ödül, 12 milyon Avro'ya yükselecek.

Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan takımlar, bu sezon 11 milyon Avro para ödülünü de garantilemiş olacak. Gelecek sezon ise finale yükselmenin parasal karşılığı, 15 milyon Avro.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.