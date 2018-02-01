Devecioğlu bıraktı, Topaloğlu devam

Mesarya’nın eşbaşkanı Ömür Devecioğlu, aldığı şok bir kararla görevinden istifa etti. Kulübün diğer eşbaşkanı Mehmetali Topaloğlu ise kulüp başkanlığı görevini yürütecek

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’a iyi bir başlangıç yapan Mesarya’nın eşbaşkanı Ömür Devecioğlu, aldığı şok bir kararla eşbaşkanlık görevinden istifa etti. Kulübün diğer eşbaşkanı Mehmetali Topaloğlu ise kulüp başkanlığı görevini yürütecek.

Kulüp ile adı özdeşleşen isimlerden olan Ömür Devecioğlu’nun facebook sayfasından yaptığı açıklamaları şöyle:

“10 yıl başkanlık, 3 yıldır yöneticilik yaptığım Turunçlu Ulukışla ve Mesarya’daki görevimden dün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. 19 yaşında çıktığım bu serüvende yaşamış olduğum şampiyonluk, üst lige terfiler ve tarihinde ilk kez başardığımız bir sürü ilkten sonra tam 13 yıl aralıksız olarak sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum. Hem kulübün önünü açmak hem de kendi aileme ve sağlığıma daha fazla zaman ayırabilme adına çok sevdiğim kulübüme artık yeni yüzlerin de katılması amacıyla bu kararı almış bulunmaktayım.. 13 yıllık görev süremde başkanlığımı yapmış kişilere, benimle birlikte yönetici olarak çalışmış tüm fedakar insanlara, tüm antrenör ve futbolculara teşekkürü bir borç bilirim. Mesarya’ya ileriki zamanlar için başarılar dilerim. Yeniden buluşmak dileğiyle...