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Dev rekabette 343. Randevu

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi müsabakasında yarın karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 343. kez karşılaşacak

Dev rekabette 343. Randevu
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Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 342 maçın 120'sini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 119 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 43, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 127 gol attı.

Son 27 lig maçında 5 kırmızı kart

Derbi öncesinde, rekabetteki son 27 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 27 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 138 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 71, Galatasaray'dan ise 67 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.

Penaltıya dikkat

Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.

İki takım arasında ligde yapılan son 30 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.

Rekabetteki son 30 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.

Son 10 maç

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih

Stat

Organizasyon

Sonuç (GS-BJK)

22.09.2013

Atatürk Olimpiyat

Lig

3 - 0 (Hükmen)

22.02.2014

Türk Telekom

Lig

1 - 0

04.01.2015

Atatürk Olimpiyat

Lig

2 - 0

24.05.2015

Türk Telekom

Lig

2 - 0

14.12.2015

Atatürk Olimpiyat

Lig

1 - 2

08.05.2016

Türk Telekom

Lig

0 - 1

13.08.2016

Konya Büyükşehir Bld.

Süper Kupa

1 - 1 (Pen. 3-0)

24.09.2016

Vodafone Park

Lig

2 - 2

27.02.2017

Türk Telekom

Lig

0 - 1

02.12.2017

Vodafone Park

Lig

0 - 3
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