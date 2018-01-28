Dev maçta kazanan yok

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un golünü Burak Yılmaz atarken Fenerbahçe'nin golünü Josef de Souza attı

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Medical Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un golünü Burak Yılmaz (58') atarken, Fenerbahçe'nin golü Josef de Souza'dan (84') geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 37'ye, Trabzonspor ise 31'e yükseltti.

16. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan kullandığı serbest atışta, Pereira'nın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı ön çizgisi yakınındaki Alper Potuk'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak, meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Alper Potuk'un pasında, ceza alanı içinde Chahechouhe'nin şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, topa sahip oldu.

35. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Kucka kafa ile topa dokunamayınca bordo-mavililer, önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

43. dakikada Fenerbahçe, net bir pozisyonu gole çeviremedi. Chahechouhe'nun pasında, Alper Potuk topu İsmail Köybaşı'na aktardı. Bu futbolcunun kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Onur yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

49. dakikada İsmail Köybaşı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, Mehmet Topal'ın kafasının arkasıyla yaptığı vuruşta, kaleci Onur Recep Kıvrak yerden sağ köşesine gelen topu çıkardı.

55. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kucka'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

GOL 58. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Abdülkadir Ömür'ün sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz, kafa vuruşuyla topu kaleci Volkan Demirel'in solundan filelere gönderdi: 1-0.

65. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Fernandao'nun kafa ile arka direğe doğru çıkardığı topu Valbuena da kafa ile kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak da kaldı.

67. dakikada Pereria'nın pasında,savunmanın arkasında topla buluşan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ayağından açınca Volkan Demirel, tehlikeyi önledi.

69. dakikada serbest vuruş kullanan Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği topa Okay Yokuşlu'nun ters vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ı geçen meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

74. dakikada Valbuena'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Fernandao'nun sert kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta gitti.

GOL 84. dakikada Fenerbahçe, beraberliği sağladı. Valbeuna'nın soldan kullandığı korner atışında, yakın mesafeden De Souza'nın kafa vuruşunda, top kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelerle buluştu: 1-1.

90 2. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest atışta, kaleci Onur Recep Kıvrak, direkt kaleye giden topa direk dibinde müdahale etti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.