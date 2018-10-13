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Derbide gülen yok

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Başkent derbisinde Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya, ilk devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere kalarak, birer puan aldılar. Çetinkaya, seyirci desteğini arkasına alan Küçük Kaymaklı’ya oranla daha etkili oynamasına rağmen, maçı kazanamadı. Küçük Kaymaklı böylelikle 4. haftayı da nagalip tamamladı

Derbide gülen yok
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Stadyum: Şht Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Cem Öksüzoğulları

K.Kaymaklı: Raif, Bahadır, Berkem, Ousmane, Taner, Hüseyin Adal, Osman (Sercan), Ramadan (Celal), Rifat, John Bello, Erdoğan (Muhammed)

Çetinkaya: Cenk, Hakan, Serkan, Abbas, Batuhan, Ömer (Mete), Behiç, Doğukan (Çağdaş), Ugo (Ümitcan), Ali, Faye

Goller: 13.Dk Faye (Çetinkaya), 24.Dk Ramadan (K.Kaymaklı)

Hamit SAKALLI

K-PET Süper Lig’de Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelen Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya arasındaki mücadele atılan karşılıklı birer golle  berabere sonuçlandı.

13.Dk: Çetinkaya'da Ugo'nun ortasında ceza sahası içerisinde Faye vuruşunu savunmaya rağmen gerçekleştirerek topu filelere gönderdi.  K.KAYMAKLI 0-1 ÇETİNKAYA

24.Dk: K.Kaymaklı atağında Ramadan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bello rakibinden sıyrılıp topu tekrar Ramadan'la buluşturdu. Ramadan'ın vuruşunda top filelere gitti. K.KAYMAKLI 1-1 ÇETİNKAYA

36.Dk: Çetinkaya atağında Ömer sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte boş pozisyondaki Faye kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

50.Dk: Çetinkaya atağında  Ugo sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Ali  Lamin'in vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

59.Dk: K.Kaymaklı atağında Bello rakibi Serkan'dan sıyrılıp ceza sahasına girdi ve kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Cenk gole izin vermedi.

89.Dk:  Çetinkaya atağında ceza sahasına yapılan ortada  Ali Lamin kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Raif güçlükle topu çelmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım birer puanı paylaştı.

(Foto: Toygan KÜLAHLILAR)

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