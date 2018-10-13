Derbide gülen yok

Başkent derbisinde Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya, ilk devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere kalarak, birer puan aldılar. Çetinkaya, seyirci desteğini arkasına alan Küçük Kaymaklı’ya oranla daha etkili oynamasına rağmen, maçı kazanamadı. Küçük Kaymaklı böylelikle 4. haftayı da nagalip tamamladı

Stadyum: Şht Hüseyin Ruso Stadı Hakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Cem Öksüzoğulları K.Kaymaklı: Raif, Bahadır, Berkem, Ousmane, Taner, Hüseyin Adal, Osman (Sercan), Ramadan (Celal), Rifat, John Bello, Erdoğan (Muhammed) Çetinkaya: Cenk, Hakan, Serkan, Abbas, Batuhan, Ömer (Mete), Behiç, Doğukan (Çağdaş), Ugo (Ümitcan), Ali, Faye Goller: 13.Dk Faye (Çetinkaya), 24.Dk Ramadan (K.Kaymaklı) Hamit SAKALLI K-PET Süper Lig’de Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelen Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya arasındaki mücadele atılan karşılıklı birer golle berabere sonuçlandı. 13.Dk: Çetinkaya'da Ugo'nun ortasında ceza sahası içerisinde Faye vuruşunu savunmaya rağmen gerçekleştirerek topu filelere gönderdi. K.KAYMAKLI 0-1 ÇETİNKAYA 24.Dk: K.Kaymaklı atağında Ramadan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bello rakibinden sıyrılıp topu tekrar Ramadan'la buluşturdu. Ramadan'ın vuruşunda top filelere gitti. K.KAYMAKLI 1-1 ÇETİNKAYA 36.Dk: Çetinkaya atağında Ömer sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte boş pozisyondaki Faye kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti. 50.Dk: Çetinkaya atağında Ugo sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Ali Lamin'in vuruşunda top az farkla dışarıya gitti. 59.Dk: K.Kaymaklı atağında Bello rakibi Serkan'dan sıyrılıp ceza sahasına girdi ve kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Cenk gole izin vermedi. 89.Dk: Çetinkaya atağında ceza sahasına yapılan ortada Ali Lamin kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Raif güçlükle topu çelmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım birer puanı paylaştı. (Foto: Toygan KÜLAHLILAR)