banner107
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
33 0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
24 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
16 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
25 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
114 0
Puan kaçar
Puan kaçar
151 0
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
31 0
Karadağ’da Kasım fırtınası
Karadağ’da Kasım fırtınası
102 0
banner82
banner147

Değirmenlik’te Tarazi bıraktı

banner27

Değirmenlik’te Tarazi bıraktı
banner192

K-PET Birinci Lig’in dibinde yer alan Değirmenlik 6. haftayı da puansız tamamlarken, teknik direktör Hişam Tarazi görevi bıraktı. Sezonu en son açan kulüp olan ve transferin son günlerinde oluşturduğu kadrosuyla lide giren yeşil beyazlılarda, zor görevi üstlenen Hişam Tarazi, Mesarya mağlubiyeti sonrasında, yönetim ve futbolcuların göreve devam etmesi yönündeki ısrarlarına rağmen, takımın önünü açmak için istifa etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.