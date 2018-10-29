Değirmenlik’te Tarazi bıraktı

K-PET Birinci Lig’in dibinde yer alan Değirmenlik 6. haftayı da puansız tamamlarken, teknik direktör Hişam Tarazi görevi bıraktı. Sezonu en son açan kulüp olan ve transferin son günlerinde oluşturduğu kadrosuyla lide giren yeşil beyazlılarda, zor görevi üstlenen Hişam Tarazi, Mesarya mağlubiyeti sonrasında, yönetim ve futbolcuların göreve devam etmesi yönündeki ısrarlarına rağmen, takımın önünü açmak için istifa etti.