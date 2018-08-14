Değirmenlik, Tolga’yı istiyor

K-PET Birinci Lig ekibi Değirmenlik, sezonu diğer takımlara göre daha geç açarken, transferlerle kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor.

Transfer çalışmaları devam ederken, kaleci sorununu çözmek için Hamitköy’ün genç kalecisi Tolga Nergiz gündeme geldi. Değirmenlik, Tolga’yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Hamitköy alt yapısından yetişen ve genç yaşına rağmen yıllardır A Takım kadrosunda bulunan başarılı kaleci Tolga, kulübü ile anlaşamadığından dolayı sezon başından bu yana antrenmanlara çıkmıyor.