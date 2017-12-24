Değirmenlik kazanmasını bildi

Değirmenlik geriye düştüğü maçta, Lapta’yı etkili futboluyla mağlup ederek sıralamada rakibinin üzerine çıktı. Şampiyonluk hedefinde olan Lapta ise hayal kırıklığı yaşamaya devam etti

Yer: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Sabriye Atikoğlu, Hüseyin Özaşık

Değirmenlik: Mustafa, Ferda, Celal, Erdoğan(Yusuf), Özner, Süleymen, Fehim, Gençali, Phillippos(Halit), Hasan, Hüseyin (Osman)

Lapta: Süleyman Langer, Süleyman, Yasin, Mustafa Akış, Mustafa(Ali), Göksel(Osman), Ertuğ, Selçuk, İsmail(Batu), Mehmet, Emrah

K-PET Birinci Lig’de orta sıralarda yer alan iki ekibin, Sadık Cemil Stadı’ndaki mücadelesinde gülen taraf Değirmenlik oldu.

Maça Lapta daha etkili başlarken, 11. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Yasin Kansu ağlara gönderek takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1

Değirmenlik geriye düştüğü maçta oyunun kontrolünü eline geçirirken, tek kale oynadığı ilk devrede pozisyon üretmekte zorlandı. Lapta ise kontra ataklarda etkili oldu. Ertuğ’un devrenin son dakikasında vuruşunun direkten dışarı gitmesi ise Lapta adına şanssızlık oldu.

İkinci devrede de Değirmenlik etkili futbolunu sürdürdü.

Tecrübeli Fehim Yılmaz 56’da skoru 1-1’e taşırken, 68’de Hüseyin Keleş, Değirmenlik’i öne geçirdi. 2-1

Maçın son anlarında ise oyuna sonradan giren Yusuf Kumaş sahneye çıkarken, attığı golle maçın skorunu belirledi. 3-1