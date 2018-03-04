Değirmenlik celallendi

Değirmenlik, futbolcusu Celal Habeşoğlu yönetiminde çıktığı ikinci maçında ikinci galibiyetini alırken, Hamitköy’e zirve yarışında ağır darbe vurup, play off için iddialı konuma geldi. Kaleci Mustafa Dağman kurtarışlarıyla maça damga vurdu

Stad: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler : Osman Küçük, Şakir Azizoğlu, Sabriye Atikoğlu(Serkan Şimşek)

Değirmenlik: Mustafa Dağman, Gençali Kumaş, Yusuf Kumaş ( Dk.75 Necati Yıldırım ) , Özner Zaifoğlu , Hamza Ekşi , Celal Habeşoğlu, Turan İlçiktay, Halit (Dk.61Hüseyin Keleş) , Fehim Savaş Yılmaz, Hasan Mercan ( 83. Kayhan Zubair Siddigui ), Süleyman Şeb. Hamitköy: Kemal Ağrı, Umut Göktaş, Deniz Enyong, Onur Top, Ragıp Kanatlı, Hüseyin Çıdamlı ( Dk.57 Tufan Gençay), Ender Meta, Hasan Akkuyu, Mehmet Göreli, Özgür Ongun, Toykan Hacet ( Dk.69 Mahmut Yumuşak ) .

Goller: 33 Dk Celal Habeşoğlu, 90+3 Dk Süleyman Şeb(Değirmenlik), 13 Dk Toykan (Hamitköy)

K-PET Birinci Lig’de Değirmenlik ile Hamitköy arasında oynanan maçta galibiyeti daha çok azrulayan Değirmenlik sahadan istediğini alarak ayrılırken, büyük bölümde hırstan yoksun oynayan Hamitköy mağlup olarak istikrarsız gidişini sürdürdü.

Osman Küçük ile Şakir Azizoğlu’nun kötü bir yönetim gösterdiği maçın ilk yarısına etkili başlayan Hamitköy'ün Mehmet Göreli ile geliştirdiği ataklara Değirmenlik ilerleyen bölümde organize ataklarla karşılık verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Dakika 13: Mehmet Göreli’nin sağdan ortasında ceza alanında topla buluşan Toykan Hacet muhteşem bir vole ile takımını deplasmanda öne geçiren gölü attı. Değirmenlik 0-1 Hamitköy

Dakika 26: Mehmet Göreli’nin sağdan ortasında Hasan’ın boş kaleye gönderdiği topu kaleci Mustafa Dağman son anda çıkardı.

Dakika 33: Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Celal Habeşoğlu, Friday’den dönen şutunu ikinci kez kaleye gönderip golü atarken maça eşitlik geldi. Değirmenlik 1-1 Hamitköy

İlk yarıda bulunan diğer pozisyonları değerlendiremeyen her iki takım soyunma odasına eşitlikle gitti. İlk yarının bitimi ile sağlık sorunu yaşayan yardımcı hakem Sabriye Atikoğlu ikinci yarı başlamadan yerini 4. hakem Serhan Şimşek'e bıraktı.

İkinci yarı Değirmenlik uzun süre üstün olan tarafken, son bölümde yüklenen Hamitköy kontra atakta golü yedi.

Dk 50 Celal’ın ortasında Turan’ın kafasında top az farkla dışarı gitti.

Dk 53 Süleyman’ın sağdan ortasında Turan boş kale yerine topu dışarı attı.

Dk 62 Süleyman’ın ceza sahası dışından güzel şutu 90’dan döndü.

Hamitköy’ün baskılı oynadığı anlarda kontra ataklarla etkili olan Değirmenlik; Dakika 90+3’te defanstan uzun gönderilen topta Hamitköy kalecisi Kemal Ağrı atağı engellemek için ceza alanı dışına kadar çıktı. Araya giren Süleyman Şeb, kaleciyi geçip galibiyet golünü boş kaleye gönderip, maçın sonucunu belirleyen golü attı. Değirmenlik 2-1 Hamitköy

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca kazanan Değirmenlik oldu.