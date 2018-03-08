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Değirmencioğlu'nun konuğu bu kez Kulüpler Birliği oldu

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Değirmencioğlu'nun konuğu bu kez Kulüpler Birliği oldu
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Kıbrıs Türk Kulüpler Birliği Başkanı Kemal Köseoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Kemal Köseoğlu şu açıklamaları yaptı:

"Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na Kulüpler Birliği'nin yeni projelerini, çalışmalarını ve sorunlarını aktardık. Sporun ve sporcunun yanında olan ve bize destek veren Spor Dairesi'nin, kulüplere olan katkılarının süreceğine inanıyorum."

Ziyarette Alkan Değirmencioğlu şu açıklamaları yaptı:

"Yeni dönemde, Kulüpler Birliği'ni aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum. Her dönem olduğu gibi bu dönemde gençliğin yararına çalışan kulübün yapacağı çalışmalara destek vermeye hazırız. Amacımız gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Ülke gençliğine sporu aşılamak olduğu için desteklerimiz de artarak devam edecek."

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