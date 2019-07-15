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Değirmencioğlu: Gönyeli sahası bir aya hazır

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Değirmencioğlu: Gönyeli sahası bir aya hazır
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Spor Dairesi Müdürlüğü, bir süre önce çelikleme yöntemiyle çim ekimini yaptığı Gönyeli Stadı’nda vertikat, kumlama ve sürgüleme işlemlerini gerçekleştirdi.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, sahanın bir ay içerisinde futbol oynamaya müsait olacağını ve yeni sezonda güzel bir zeminin futbolseverleri beklediğini söyledi.

Sahada bir süre önce ülkemizde ilk kez uygulanan çelikleme yöntemiyle sahanın ekim işleminin gerçekleştiğini dile getiren Değirmencioğlu, şu anda yapılan vertikat ve kumlama işlemleriyle çimlerin daha iyi ve sağlıklı bir biçimde sahaya yerleşeceğini belirterek, sahanın bir ay içerisinde kullanıma hazır olmasını hedeflediklerini anlattı.

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