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Dairelerde heyecan artıyor

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplarda Merkezi Cezaevi ve Maliye Bakanlığı lider oldular

Dairelerde heyecan artıyor
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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. hafta maçları  tamamlandı. A ve B grubunda toplam 14 takım mücadeleye devam ediyor.

Heyecanlı bir şekilde süren turnuvada A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubu’nda Merkezi Cezaevi, B grubunda ise Maliye Bakanlığı liderlik koltuğuna yerleştiler.

Son oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, maçların programı ve puan durumları şöyle:

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P

Cezaevi D.          4             3             0             1             32           13           9

Telefon D.          4             3             0             1             26           20           9

Tarım Bak.          5             3             0             2             21           28           9

D.Hastanesi       4             3             0             1             21           17           9

Gümrük D.         5             2             0             3             22           25           6

Elektirik               D.           3             1             0             2             13           12           3

İKEV Vakfı           4             0             0             4             8             17           0            

B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O         G         B         M        A         Y         P

Maliye B.             5             5             0             0             37           16           15

Polis G.M.           4             4             0             0             48           6             12

Dış İşleri               5             2             0             3             29           37           6

Sayıştay               4             2             0             2             16           26           6

İhtiyat S.              4             1             0             3             29           33           3

KKTC Meclis       4             1             0             3             20           30           3

Din İşleri              4             0             0             4             26           63           0            

SON OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

Devlet Hastanesi-Tarım Bakanlığı: (0-3 hükmen)

Gümrük Dairesi-Telefon Dairesi: 3-5

Cezaevi-Elektrik Kurumu: 8-2

Sayıştay-Dış İşleri: 10-3

Maliye-İhtiyat Sandığı: 9-3

Meclis-Din İşleri: 8-7

MAÇLARIN PROGRAMI

13 Eylül Perşembe

19.00 İKEV-Gümrük Dairesi

20.00 Elektirik-Devlet Hastanesi

21.00 Telefon-Merkezi Cezaevi

14 Eylül Cuma

19.00 Polis-Maliye

20.00 Din İşleri-Sayıştay

21.00 İhtiyat Sandığı-Meclis

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