Dairelerde heyecan artıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. hafta maçları tamamlandı. A ve B grubunda toplam 14 takım mücadeleye devam ediyor.
Heyecanlı bir şekilde süren turnuvada A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubu’nda Merkezi Cezaevi, B grubunda ise Maliye Bakanlığı liderlik koltuğuna yerleştiler.
Son oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, maçların programı ve puan durumları şöyle:
A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
Cezaevi D. 4 3 0 1 32 13 9
Telefon D. 4 3 0 1 26 20 9
Tarım Bak. 5 3 0 2 21 28 9
D.Hastanesi 4 3 0 1 21 17 9
Gümrük D. 5 2 0 3 22 25 6
Elektirik D. 3 1 0 2 13 12 3
İKEV Vakfı 4 0 0 4 8 17 0
B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
Maliye B. 5 5 0 0 37 16 15
Polis G.M. 4 4 0 0 48 6 12
Dış İşleri 5 2 0 3 29 37 6
Sayıştay 4 2 0 2 16 26 6
İhtiyat S. 4 1 0 3 29 33 3
KKTC Meclis 4 1 0 3 20 30 3
Din İşleri 4 0 0 4 26 63 0
SON OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI
Devlet Hastanesi-Tarım Bakanlığı: (0-3 hükmen)
Gümrük Dairesi-Telefon Dairesi: 3-5
Cezaevi-Elektrik Kurumu: 8-2
Sayıştay-Dış İşleri: 10-3
Maliye-İhtiyat Sandığı: 9-3
Meclis-Din İşleri: 8-7
MAÇLARIN PROGRAMI
13 Eylül Perşembe
19.00 İKEV-Gümrük Dairesi
20.00 Elektirik-Devlet Hastanesi
21.00 Telefon-Merkezi Cezaevi
14 Eylül Cuma
19.00 Polis-Maliye
20.00 Din İşleri-Sayıştay
21.00 İhtiyat Sandığı-Meclis