Dairelerde heyecan artıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplarda Merkezi Cezaevi ve Maliye Bakanlığı lider oldular

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. hafta maçları tamamlandı. A ve B grubunda toplam 14 takım mücadeleye devam ediyor.

Heyecanlı bir şekilde süren turnuvada A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubu’nda Merkezi Cezaevi, B grubunda ise Maliye Bakanlığı liderlik koltuğuna yerleştiler.

Son oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, maçların programı ve puan durumları şöyle:

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Cezaevi D. 4 3 0 1 32 13 9

Telefon D. 4 3 0 1 26 20 9

Tarım Bak. 5 3 0 2 21 28 9

D.Hastanesi 4 3 0 1 21 17 9

Gümrük D. 5 2 0 3 22 25 6

Elektirik D. 3 1 0 2 13 12 3

İKEV Vakfı 4 0 0 4 8 17 0

B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Maliye B. 5 5 0 0 37 16 15

Polis G.M. 4 4 0 0 48 6 12

Dış İşleri 5 2 0 3 29 37 6

Sayıştay 4 2 0 2 16 26 6

İhtiyat S. 4 1 0 3 29 33 3

KKTC Meclis 4 1 0 3 20 30 3

Din İşleri 4 0 0 4 26 63 0

SON OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

Devlet Hastanesi-Tarım Bakanlığı: (0-3 hükmen)

Gümrük Dairesi-Telefon Dairesi: 3-5

Cezaevi-Elektrik Kurumu: 8-2

Sayıştay-Dış İşleri: 10-3

Maliye-İhtiyat Sandığı: 9-3

Meclis-Din İşleri: 8-7

MAÇLARIN PROGRAMI

13 Eylül Perşembe

19.00 İKEV-Gümrük Dairesi

20.00 Elektirik-Devlet Hastanesi

21.00 Telefon-Merkezi Cezaevi

14 Eylül Cuma

19.00 Polis-Maliye

20.00 Din İşleri-Sayıştay

21.00 İhtiyat Sandığı-Meclis