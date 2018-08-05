Dağcın'dan, Hamitköy'e katkı

Hamitköylü genç işadamı Ahmet Dağcın, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunda görev almaya başladıktan sonra kulübe katkıda da bulunmaya başladı. Dungeon Gym Spor Salonu direktörü Ahmet Dağcın, Hamitköy U21 Takımı'nın forma ve malzeme sponsoru oldu.
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