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Cumhuriyet Stadı’nda, güzel bir futbol atmosferi yaratıldı

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Cumhuriyet Stadı’nda, güzel bir futbol atmosferi yaratıldı
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İskele Cumhuriyet Stadı’nda, Spor Dairesi İskele Bölge ekibi çalışanlarının girişimleri sonrasında, çevresi ile birlikte güzel bir futbol atmosferi yaratıldı.

Spor Dairesi İskele Bölge sorumlusu Reşat Oğuz, stadın durumu ile ilgili olarak açıklamada bulunurken, İskeleliler’e de stadı koruma çağrısı yapıp, şunları söyledi:

“Değerli iskeleliler ve spor severler. İskele Spor Dairesi olarak uzun zamandır İskele Cumhuriyet Stadı’mızı bütün aksilik ve bütçe – iş gücü sıkıntımıza rağmen özveri ile çalışarak, güzide futbol kulübümüz Larnaka Gençler Birliği ve İskele’ye layık bir hale getirmeye çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını da her geçen gün biraz daha fazla alıyoruz. Yalnızca futbol branşına değil spor salonumuzda ve stad çevresinde de gerekli düzenlemeleri yapıp diğer branşlar için de çalışıyoruz. Bu vesile ile yardımlarını bizden hiçbir zaman esirgemeyen belediye başkanımız Sn Hasan Sadıkoğlu ve değerli belediye çalışanlarına, büyük bir özveri ile çalışan iş arkadaşlarım Ahmet Orun, Yakup Akman, Ertan Bulut, Nurettin Sakiner, Ömer Asitaş ve diğer görevli personelimize teşekkürü bir borç bilirim. Sizden ricam bu değerli insanların emeklerine karşılık medeniyetin bir gereği olarak, maç günlerinde tribünlerde tükettiginiz yiyeceklerin kabuk ve poşetlerini etrafı kirletmeden, stadımızın hemen dışındaki çöplere atmanızdır. Bu arada tribünlerde basamak yapımı için malzeme yardımı yapan Ömer dayımıza da teşekkür ederiz. Herşey daha yaşanılabilir, bölgesiyle gurur duyan bir İskele yaratmak içindir.”

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