Çoban’dan güzel haberler var

Uzun yıllardır muzdarip olduğu böbrek rahatsızlığından geçtiğimiz gün yapılan böbrek nakli ile kurtulmayı hedefleyen, Gönyeli kulübünün taraftarı, eski yönetici ve başkanı Sanlı Çoban’ın, ameliyatı başarılı geçti.

Gönyeli taraftar grubu Red and White'ın ameliyat öncesinde ziyaret ederek moral verdiği Sanlı Çoban'a, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kız kardeşinden başarılı bir böbrek nakli yapıldı. Normal odaya dün alınan Sanlı Çoban, tedbir amaçlı kimseyle görüştürülmezken, sadece pencere arkasından ailesiyle iletişim kuruyor.