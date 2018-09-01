Cihangir'de şampiyon Kaymaklı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Cihangir, kulübe hizmeti geçmiş kişilerin anısına anlamlı anı maçları düzenliyor.

Cihangir'in düzenlediği ilk anı maçı dün saat 17:00'da Cihangir ile Küçük Kaymaklı arasında Meral - Oktay Erülkü Anı Maçı oldu. Küçük Kaymaklı, Cihangir’i 5-1 gibi farklı skorla mağlup ederek anı maçını kazandı. Bello 3 ve Atare 2 kaydetti.

Cihangir 5 Eylül'de ise kulübün eski yöneticisi ve taraftarı Ali Şenkayalar anısına saat 17:00'de anı maçı düzenlenecek. Ali Şenkayalar Anı Maçı'nda Cihangir ile Doğan Türk Birliği karşılaşacak.