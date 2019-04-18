Cezalılar ve cezaları açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-17 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken 25 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.
Alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:
|
KIRMIZI KART CEZALILARI
|
TAKIM
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
GİRNE HALK EVİ
|
OKYANUS ÖNDAĞ
|
3 MAÇ
|
BİNATLI YSK
|
NEVZAT ÇAYAN
|
2 MAÇ
|
CİHANGİR GSK
|
BURAK GÖKKAYA
|
1 MAÇ
|
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
|
İSMAİL TIRLIK
|
1 MAÇ
|
GÖÇMENKÖY İYSK
|
MEHMET SPORCUOĞLU
|
1 MAÇ
|
OZANKÖY SK
|
NEJDET İLKER AVCI
|
1 MAÇ
4 Sarı Kart nedeniyle 1 maç cezalı olan futbolcular
BERK ŞEN BAF ÜLKÜ YURDU
EMRE ASLAN BOSTANCI BAĞCIL SK
MUSTAFA M. AYKER GÖÇMENKÖY İYSK
CENK YILMAZ ÇETİNKAYA TSK
HÜSEYİN ADAL KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
İLYAS NİYAZİ MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
HASAN SADRAZAM GİRNE HALK EVİ
YUNUS EMRE İLELİ BİNATLI YSK
SERTAÇ ÖZBİLİN BİNATLI YSK
AHMET HATAY BAF ÜLKÜ YURDU
VAKKAS KAYNARCA MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
DEBOLA OGUNSEYE GENÇLİK GÜCÜ TSK
MUSTAFA SÜZGEN BİNATLI YSK
MURAT UÇAR MARAŞ GSK
ÇAĞIN ALİBEY YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
YUSUF KONDOZ YENİCAMİ AK
MEHMET DÖVENCİK MARAŞ GSK
MEHMET ADİL AĞDEMİR MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MUSTAFA SALK MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
YAKUP ŞEN ESENTEPE
ALİ BAYIR YONPAŞ DUMLUPINAR
OĞULCAN BALCI GÖNYELİ SK
LAWAL MURTADAH BAF ÜLKÜ YURDU
DİYAR AVAĞ GÖNYELİ
MICHAEL MAHMUT ÇAYIRCI HAMİTKÖY
BİNATLI’NIN İTİRAZINA RET
“Disiplin Kurulu, Binatlı Yılmaz Spor Kulübünün, Girne Mete Adanır Stadında, Türk Ocağı ile Larnaka Gençler Birliği arasında oynanan Süper Lig maçında oyuncular arasında gerçekleştirdiği iddia ettiği unsurların olmadığı nedeniyle, müracaatını oybirliği red ettik.
Lefkoşa Atilla Topaloğlu stadında oynanması gereken Çetinkaya – Esentepe maçı, Esentepe mücadeleye çıkmayacağını bildirdiği için oynanmadı. Esentepe maçta hükmen mağlup sayılırken, 3 puanı da silindi.