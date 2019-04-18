Cezalılar ve cezaları açıkladı

Disiplin Kurulu, oynanan maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart, 25 futbolcu da sarı kart cezalısı durumuna düştü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-17 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken 25 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.

Alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

KIRMIZI KART CEZALILARI TAKIM FUTBOLCU CEZA GİRNE HALK EVİ OKYANUS ÖNDAĞ 3 MAÇ BİNATLI YSK NEVZAT ÇAYAN 2 MAÇ CİHANGİR GSK BURAK GÖKKAYA 1 MAÇ YONPAŞ DUMLUPINAR TSK İSMAİL TIRLIK 1 MAÇ GÖÇMENKÖY İYSK MEHMET SPORCUOĞLU 1 MAÇ OZANKÖY SK NEJDET İLKER AVCI 1 MAÇ

4 Sarı Kart nedeniyle 1 maç cezalı olan futbolcular

BERK ŞEN BAF ÜLKÜ YURDU

EMRE ASLAN BOSTANCI BAĞCIL SK

MUSTAFA M. AYKER GÖÇMENKÖY İYSK

CENK YILMAZ ÇETİNKAYA TSK

HÜSEYİN ADAL KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

İLYAS NİYAZİ MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

HASAN SADRAZAM GİRNE HALK EVİ

YUNUS EMRE İLELİ BİNATLI YSK

SERTAÇ ÖZBİLİN BİNATLI YSK

AHMET HATAY BAF ÜLKÜ YURDU

VAKKAS KAYNARCA MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

DEBOLA OGUNSEYE GENÇLİK GÜCÜ TSK

MUSTAFA SÜZGEN BİNATLI YSK

MURAT UÇAR MARAŞ GSK

ÇAĞIN ALİBEY YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

YUSUF KONDOZ YENİCAMİ AK

MEHMET DÖVENCİK MARAŞ GSK

MEHMET ADİL AĞDEMİR MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MUSTAFA SALK MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

YAKUP ŞEN ESENTEPE

ALİ BAYIR YONPAŞ DUMLUPINAR

OĞULCAN BALCI GÖNYELİ SK

LAWAL MURTADAH BAF ÜLKÜ YURDU

DİYAR AVAĞ GÖNYELİ

MICHAEL MAHMUT ÇAYIRCI HAMİTKÖY

BİNATLI’NIN İTİRAZINA RET

“Disiplin Kurulu, Binatlı Yılmaz Spor Kulübünün, Girne Mete Adanır Stadında, Türk Ocağı ile Larnaka Gençler Birliği arasında oynanan Süper Lig maçında oyuncular arasında gerçekleştirdiği iddia ettiği unsurların olmadığı nedeniyle, müracaatını oybirliği red ettik.

Lefkoşa Atilla Topaloğlu stadında oynanması gereken Çetinkaya – Esentepe maçı, Esentepe mücadeleye çıkmayacağını bildirdiği için oynanmadı. Esentepe maçta hükmen mağlup sayılırken, 3 puanı da silindi.