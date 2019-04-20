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Çetinkaya tek attı, üç aldı

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Çetinkaya, play out tehlikesinden uzaklaşmak isteyen Gençlik Gücü'nü Amani'nin golüyle yenerek çıkışını sürdürürken, komşusuna da ağır darbe vurdu. Gençlik Gücü'nden Aşkın, Çetinkaya'dan ise Amani kırmızı kart gördüler

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Çetinkaya tek attı, üç aldı
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Stad:Şht.Hüseyin Ruso Stadı.

Hakemler:Hakan Muhtaroğu,Yusuf Bakar,Sabriye Atikoğlu,Hüseyin Özkan.

Gençlik Gücü:Mustafa,Gökhan,Aşkın,Sezgin(Alperen),Mehmet,Arif(Mahmut)

Ümitcan,Ali,Idan,Boateng,Özgür.

Çetinkaya:Kani,Tunç,Çağgaş(Burak),Batuhan,Serkan,Ömer(Cemal),Behiç,

Faye,Ogochukwu,Amani,Hakan(Doğukan)

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper ligi 27. hafta müsabakasında karşı karşıya gelen iki Lefkoşa takımından gülen taraf Çetinkaya oldu.

Gol pozisyonu bakımından kısır ve vasatın altında  geçen karşılaşmada,Çetinkaya zaman, zaman topu daha iyi kullanan taraf olarak görüldü. Bunun sonucunda da ilk yarıda Amani'nin ayağından bulduğu golle devreyi önde kapadı. Maçın sonlarında Gençlik Gücü eşitlik için çaba sarf etmesine rağmen, gol atmaya muavfak olamadı ve karşılaşma Çetinkaya'nın galibiyetiyle sona erdi.

Gençlik Gücü'nden Aşkın ve Çetinkaya'dan Amani rakiplerine yapmış oldukları hareketlerden dolayı, maçın hakemi tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldılar, bunun sonucunda  her iki takımda karşılaşmayı onar kişiyle tamamlamak zorunda kaldılar.  

22.dakikada organize gelişen Çetinkaya atağında , Faye'nin arapasıyla sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Amani, kalecinin solundan topu ağlara göndererek  Çetinkaya'yı 0-1 öne geçmiş oldu. 

38.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında, ceza alanı içerisinden  Özgür'ün çekmiş olduğu şutu kaleci Kani kornere attı.

59.dakikada Tunç'un ortasına kafa vuran Faye' topu üstten auta gönderdi.

62.dakikada ani gelişen Gençlik Gücü atağında kaleci Kani , Özgür'ün ayağındaki  topa zamanında müdahale ederek rakibe gol şansı vermedi.

78.dakikada Gençlik Gücü futbolcusu Özgür'ün ceza alanı dışarısından kullanmış olduğu serbest vuruşta, top üst direkten döndü. 

88.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında Boteng'in ceza alanı içerisinden çekmiş olduğu şut az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Çetinkaya'nın 0-1 üstünlüğünde sona erdi.   

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