Çetinkaya'nın Gabira keyfi

Çetinkaya, bire bir rakibi Gençlik Gücü'nü, Mustafa Yaşinses'in (Gabira) attığı golle mağlup ederek çıkışını sürdürürken, düşme hattından yukarıya çıktı. Mustafa Yaşinses hırslı ve istekli futbolu ile de maçta ön plana çıktı. Düşüşü süren Gençlik Gücü ise aldığı mağlubiyetle düşme hattına geriledi

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler ,İsmail Egeli , Sertan Alkın

Çetinkaya: Kani ,Tunç ,Burak ,Çağdaş ,( Recep) Herve (Mehmet) Mustafa ,Doğukan ,Allen ,Toykan (Cemal) Batuhan ,Boniface

Gençlik Gücü: Raif ,Hacı ,Arif (Özgür)Mehmet (Hüseyin) Uche,Idan ,Emir ,Sezgin, Prince ,Aşkın , Hasan (Akın)

Gol: Dk50 Mustafa Yaşınses (Çetinkaya)

K-Pet Süper Ligin 14. haftasında Çetinkaya - Gençlik Gücü derbisinde az sayıda seyirci önünde oynanan karşılaşmayı Çetinkaya, Mustafa Yaşınses’in golüyle 1-0 kazandı. Maçın ilk devresi oldukça düşük tempoda oynanırken, devre golsüz beraberlikle bitti. İkinci devreye Gençlik Gücü daha atak başlamasına rağmen ev sahibi ekip, 50’nci dakikada yıldız oyuncusu Mustafa Yaşınses ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çetinkaya, maçı 1-0 kazandı.

Çetinkaya, bu hafta Gençlik Gücü’nü mağlup ederek, Mehmet Bolkan yönetiminde çıkışını sürdürürken, son 5 haftayı mağlubiyetsiz tamamlayarak, 11. puanını hanesine yazdırdı. Maça teknik direktör Hakan Serrmaye'den yoksun çıkan Gençlik Gücü, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılarak galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, son 6 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi.

