Çetinkaya'nın Gabira keyfi

Yer: Atatürk Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler ,İsmail Egeli , Sertan Alkın
Çetinkaya: Kani ,Tunç ,Burak ,Çağdaş ,( Recep) Herve (Mehmet) Mustafa ,Doğukan ,Allen ,Toykan (Cemal) Batuhan ,Boniface
Gençlik Gücü: Raif ,Hacı ,Arif (Özgür)Mehmet (Hüseyin) Uche,Idan ,Emir ,Sezgin, Prince ,Aşkın , Hasan (Akın)
Gol: Dk50 Mustafa Yaşınses (Çetinkaya)
K-Pet Süper Ligin 14. haftasında Çetinkaya - Gençlik Gücü derbisinde az sayıda seyirci önünde oynanan karşılaşmayı Çetinkaya, Mustafa Yaşınses’in golüyle 1-0 kazandı.
Maçın ilk devresi oldukça düşük tempoda oynanırken, devre golsüz beraberlikle bitti.
İkinci devreye Gençlik Gücü daha atak başlamasına rağmen ev sahibi ekip, 50’nci dakikada yıldız oyuncusu Mustafa Yaşınses ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çetinkaya, maçı 1-0 kazandı.
Çetinkaya, bu hafta Gençlik Gücü’nü mağlup ederek, Mehmet Bolkan yönetiminde çıkışını sürdürürken, son 5 haftayı mağlubiyetsiz tamamlayarak, 11. puanını hanesine yazdırdı. Maça teknik direktör Hakan Serrmaye'den yoksun çıkan Gençlik Gücü, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılarak galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, son 6 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi.