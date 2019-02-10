Çetinkaya, MTG'ye bunu hep yapıyor

Çetinkaya, özellikle ilk devresi çok fazla duran ve temposu düşen, 2 kırmızı kartın çıktığı maçta MTG’yi mağlup etti. Çetinkaya, ilk devrede de uzun süre 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda rakibiyle berabere kalıp, rakibine zirve yarışında darbe vurmuştu

Yer: Atatürk Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Engin Akkagün, Ali Karahasan Çetinkaya: Cenk, Serkan, Tunç, Behiç(Samet), Batuhan, Hakan(Burak), Doğukan, Çağdaş, Amani, Ömer, Ugo MTG: Yusuf, Uğur, Mehmet, Yusuf Beyazi, Adil(Orhan), Halil, Mehmet(Yasin), Odibe, Peter, Arif(Sadık) , Dinopeter K-PET Süper Lig'de Çetinkaya, haftaya lider giren Mağusa Türk Gücü'nü mağlup ederek liderliğin Yenicami'ye geçmesini sağlarken, üçüncü Doğan Türk Birliği de iyice zirve yarışının içerisine girdi. Derviş Kolcu yönetiminde ilk galibiyetini alan Çetinkaya'da kaleci Cenk, yaptığı inanılmaz kurtarışla takımını ayakta tuttu. İlk devrede de rakibini mağlup edemeyen Mağusa Türk Gücü liderlikten, ikinciliğe geriledi. Maçın ilk devresi oldukça durgun geçerken, devrenin son anlarında, 44’te Adil’in etrs vuruşu ağlara gidince devre 1-0 sona erdi. İkinci devreye etkili başlayan Mağusa Türk Gücü, Yasin’in de getirdiği hareketle, 57’de eşitlik golünü buldu. 1-1 58’de topa iyi hareketlenen Amani takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1 2-1’den sonra Çetinkaya’dan Ugo 68’de, Mağusa Türk Gücü ise 90’da Yusuf Beyazi kırmızı kart gördüler.