Çetinkaya kaptanından ilginç tepki

Mayıs ayı içerisinde mevsim normallerinin üzerinde sıcakların yaşandığı ülkemizde, futbol takımları da yasakların kalkması ve sezonun kalan kısmının tamamlanacak olması nedeniyle antrenmanlara başladılar.

Antrenmanlara başlayan takımlardan biri olan Çetinkaya’nın takım kaptanlarından Tunç Özgürgün de oldukça sıcak havalarda antrenman yaptırılmasına ilginç bir tepki gösterdi.

Antrenmana giderken, arabasının termometresinde yazan 41 derecelik sıcaklığı fotoğraflayıp, facebook sayfasından paylaşan Tunç Özgürgün, “Evde mi oturulur. Tam antrenman havası miss …” ifadelerini kullandı.