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Çetinkaya farkı

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Çetinkaya, Esentepe karşısında zorlanmadan galip gelirken, ikinci devresinde 5 golün atıldığı maçı 4 golle kazandı. Esentepe aldığı mağlubiyetle play out hattında sıkıntıda kaldı

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Çetinkaya farkı
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 Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Ekşici, Ferhat Tuna

Çetinkaya: Cenk, Tuna, Samet, Batuhan, Serkan, Behiç, Faye, Ugo, Ömer, Çağdaş, Amani

 Esentepe: Onur, Mustafa, Mahmut, Efosa, Junior, Vurkan, Uğurcan, Şahin, Kaan, Şükrü, Yakup

K-PET Süper Ligde kalma mücadelesi veren Esentepe Atatürk Stadı’nda Çetinkaya’ nın konuğu oldu. Esentepe’nin pek etkili olamadığı karşılaşmayı Çetinkaya rahat bir oyunla kazanmayı başaran taraf oldu.

30. Dakikada Çetinkaya atağında soldan ortalanan topa Ugo güzel vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0. 38. Dakikada Esentepe atağında sağdan gelen ortaya Şahin kafa ile vurdu, kaleci Cenk'i geçen topu kale içinden Serkan çıkardı. 45. Dakikada Yakup Şen ceza sahası içinde topla buluştu, kaleci Cenk’i yatırdı, vuruşunu kale çizgisinden Serkan çıkardı 55. Dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Ugo kafa ile vurdu ve skoru 2-0 yapan golü kaydetti. 67.Dakikada Amani’nin ara pasında Faye topla buluştu, önce kaleciyi yatırdı sonra ters köşeden topu ağlara yolladı 3-0. 70. Dakikada sağdan yapılan ortaya Onur çıktı, müdahale yapamadi, arka direkte boş olan Amani topu ağlara gönderdi. 4-0. 82.Dakikada Esentepe atağında uğurcan güzel bir gole imza attı. 4-1. 88.Dakikada Esentepe atağında Efosa’nın golü ile skor 4-2 oldu.

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