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Çetinkaya, Ahmet Can’ı istiyor

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Çetinkaya, Ahmet Can’ı istiyor

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde kabus gibi başladığı sezonda Mehmet Bolkan’ın göreve gelmesiyle toparlanan Çetinkaya’da, 2 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar da başladı.

Son 4 haftada aldığı 8 puanla, haftalardan sonra son sıradan kurtulan Çetinkaya’nın, transfer listesinde bulunan ilk futbolcu Ahmet Can oldu. Gençlik Gücü ile yollarını ayıran ve haftalardır forma giymeyen Ahmet Can’ın kiralık bonservisi konusunda Gençlik Gücü ile Çetinkaya’nın anlaştığı takdirde transfer gerçekleşecek. Ahmet Can daha önce de Çetinkaya formasını giymişti.

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