Çelik ve Yıltan, Bağcıl'dan ayrıldı

K-PET Birinci Lig'de ilk 4 haftada istediği sonuçları alamayan Bostancı Bağcıl'da antrenör Erman Çelik ile Süleyman Yıltan görevlerinden istifa etti. Erman Çelik, istifası ile ilgili olarak "Bostancı Bağcıl kulübü ile olan beraberliğimiz sona ermiştir. Bu dönemde bizlerle beraber olan futbolcularıma, yöneticilerime ve başkanıma çok teşekkür eder bundan sonraki dönemde başarılar dilerim." açıklamasını yaptı. Bağcıl'ı, 5. haftadaki Çanakkale maçına kaptan Ahmet Zaifoğlu hazırlayacak.
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