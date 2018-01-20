banner107
banner69
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
40 0
22 0
 
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
51 0
14 0
8 0
Oktay Çocuk rallici oldu
Oktay Çocuk rallici oldu
56 0
131 0
banner82

Çanakkale’de takviyeler sürüyor

banner27

Çanakkale ara transferde üçüncü transferi de gerçekleştirerek ilk devrede Mormenekşe takımında forma giyen savunma oyuncusu Mehmet Sakallı’yı (Marıklı) transfer etti

Çanakkale’de takviyeler sürüyor
banner137

K-Pet Birinci Lig’de kalıcı olma mücadelesi verecek olan Mağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Çanakkale ara transfer döneminde yaptığı takviyeler ile kadrosunu güçlendirdi. 
Ligin ilk devresinde beklenilen başarıyı sağlayamayan Çanakkale, ligin ikinci devresi içinde çok sıkı bir şekilde çalışmalarını teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde yoğun bir şekilde devam ediyor. Çanakkale yönetimi ara transferin son anlarında teknik direktör Ahmet Ogan’ın raporu doğrultusunda üçüncü transferi de gerçekleştirerek ilk devrede Mormenekşe takımında forma giyen savunma oyuncusu Mehmet Sakallı’yı(Marıklı) transfer etti. derek üçüncü ve son transferi de gerçekleştirdi. 
Çanakkale, Dumlupınar’dan Türkiyeli oyuncu Ramadan Sağdiş ile Mağusa Türk Gücü’nden Süleyman Devecioğlu’nu transfer etmişti. Kadrosunda 1 yabancı futbolcu daha bulundurma hakkına sahip olan Çanakkale bu hakkını kullanmak için araştırmalarını sürdürüyor. 
Çanakkale ilk devredeki kadrosundan Türkiyeli oyuncusu Talha Savtekin, Ahmet Ünlüsoy, Mehmet Şengünler, Mohammed Emad KhaleelHammood, Özcan Denizhan, Musa Yıldız ile yollarını ayırdı. Yeşil beyazlılar ligin ikinci devresine 27 Ocak Cumartesi günü evinde B.Bağcıl maçı ile başlayacak.
 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.