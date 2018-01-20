Çanakkale’de takviyeler sürüyor

Çanakkale ara transferde üçüncü transferi de gerçekleştirerek ilk devrede Mormenekşe takımında forma giyen savunma oyuncusu Mehmet Sakallı’yı (Marıklı) transfer etti

K-Pet Birinci Lig’de kalıcı olma mücadelesi verecek olan Mağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Çanakkale ara transfer döneminde yaptığı takviyeler ile kadrosunu güçlendirdi.

Ligin ilk devresinde beklenilen başarıyı sağlayamayan Çanakkale, ligin ikinci devresi içinde çok sıkı bir şekilde çalışmalarını teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde yoğun bir şekilde devam ediyor. Çanakkale yönetimi ara transferin son anlarında teknik direktör Ahmet Ogan’ın raporu doğrultusunda üçüncü transferi de gerçekleştirerek ilk devrede Mormenekşe takımında forma giyen savunma oyuncusu Mehmet Sakallı’yı(Marıklı) transfer etti. derek üçüncü ve son transferi de gerçekleştirdi.

Çanakkale, Dumlupınar’dan Türkiyeli oyuncu Ramadan Sağdiş ile Mağusa Türk Gücü’nden Süleyman Devecioğlu’nu transfer etmişti. Kadrosunda 1 yabancı futbolcu daha bulundurma hakkına sahip olan Çanakkale bu hakkını kullanmak için araştırmalarını sürdürüyor.

Çanakkale ilk devredeki kadrosundan Türkiyeli oyuncusu Talha Savtekin, Ahmet Ünlüsoy, Mehmet Şengünler, Mohammed Emad KhaleelHammood, Özcan Denizhan, Musa Yıldız ile yollarını ayırdı. Yeşil beyazlılar ligin ikinci devresine 27 Ocak Cumartesi günü evinde B.Bağcıl maçı ile başlayacak.

