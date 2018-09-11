Çanakkale’de Şeker devri devam ediyor

ÇanakkaleTürk Spor Kulübü’nün yapılan olağan üstü genel kurulda 8 yıldır görevi sürdüren kulüp başkanı İbrahim Şeker, yeniden başkanlığa seçildi

K-PET Birinci Lik ekibi ÇanakkaleTürk Spor Kulübü’nün yapılan olağan üstü genel kurulunda 8 yıldır görevi sürdüren kulüp başkanı İbrahim Şeker, yeniden başkanlığa seçildi.

Kulüp lokalinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını Hüseyin Arsal, sekreterlikleri ise Ramadan Şemsettin ve Yusuf Sertel yaptı. Üyelerin ilgi gösterdiği olağan üstü genel kurulda faaliyet ve mali raporu kulüp başkanı İbrahim Şeker okudu. Faliyet ve mali rapor oy birliği ile onaylandı. 297.692 TL geliri olan Çanakkale’nin, 162.019 TL borcu bulunuyor.

Kulüp başkanlığı için tek müracaat yapan mevcut başkan İbrahim Şeker üyelerin onayı ile Çanakkale Spor kulübü başkanlığına devam edecek. Çanakkale Spor Kulübü başkanı İbrahim Şeker, tüzük gereği görev süresinin bir yıl daha olmasına rağmen ağırlaşan ekonomik zorluklardan dolayı ve kulübe sahip çıkılması noktasında olağan üstü genel kurul kararı aldıklarını belirtti. Başkan Şeker, yeni sezon öncesinde sıkıntıların devam ettiğini futbol takımının sezon hazırlıklarını kaleci antrenörü Önem Fenercioğlu yönetiminde sürdürdüğünü, ancak geçen yıldan kalan alacaklar ile yeni sezon öncesi futbolcular ile anlaşma yapılmadığına vurgu yaparak, ligin başlamasına kısa süre kala bu sorunların acilen çözümlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kulüp başkanlık görevini 8 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğünü belirten başkan İbrahim Şeker, camiadan destek alarak bu işlerin götürebileceğinin önemine değinerek, 15 gün boyunca birlikte çalışacağı yeni yönetim kurulunu oluşturmak için çalışacağını sözlerine ekledi.