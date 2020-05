Can ameliyat oldu

K-PET Birinci Ligin güçlü ekiplerinden Dörtyol Spor Kulübünün takım kaptanı Can Özsoy, ameliyat oldu.

Etik Hastanesi'nde Dr Hüseyin Kalgay tarafından başarılı bir operasyon geçiren Can Özsoy, sahalardan uzak kalacak.

Dörtyol Spor Kulübü, takım kaptanı Can Özsoy ile ilgili yaptığı açıklamada “Kaptanımıza geçmiş olsun, acil şifalar dileriz. En yakın zamanda aramızda olacağından eminiz. Kaptan daha güçlü döneceksin.” ifadeleri kullanıldı.