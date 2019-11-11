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Çağdaş üzdü - üzüldü

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Çağdaş üzdü - üzüldü
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Necati KÜLAHLILAR

Çetinkaya'nın, Hamitköy ile deplasmanda oynadığı maçın ilk devresinde Çağdaş Arslan, ayak bileğine aldığı darbeden dolayı sakatlandı.

Çetinkaya'nın başarılı sol beki ilk anda oyuna devam etmek istese de oyundan çıkmak zorunda kalırken, ambulansla göz yaşları içerisinde hastaneye kaldırıldı.

Çağdaş'ın durumu ile ilgili olarak Çetinkaya kulüp başkanı Bülent Dizdarlı'dan alınan bilgiye göre ayak bileğinde kırık tespit edilmedi. Ayak bilek bağlarında esneme veya kopma olduğu kısa süre içerisinde belli olacak olan Çağdaş'a, doktor 2 hafta topa vurma yasağı koydu.

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